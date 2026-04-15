Bilbao destina más de 800.000 euros a la renovación del espacio de la pérgola en el Parque Europa de Txurdinaga

Infografía de proyecto de renovación de la pérgola en el Parque Europa de Txurdinaga - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el proyecto de mejora y renovación del espacio de la pérgola del Parque Europa, en el barrio de Txurdinaga, así como la consignación presupuestaria necesaria para llevarlo a cabo que asciende a 830.072 euros (IVA incluido).

El proyecto tiene como objetivo renovar de forma integral este espacio en la zona baja del parque -que abarca un total 2.570 metros cuadrados-, modernizarlo, mejorar su accesibilidad y reforzar su uso como punto de encuentro y ocio para la ciudadanía. El plazo estimado para la ejecución de las obras, una vez adjudicados e iniciados los trabajos, será de cinco meses.

Según ha detallado el ayuntamiento, se trata de una zona infantil y de paseo limitada por una pérgola y un espacio cubierto. La intervención contempla la rehabilitación de la pérgola, así como la eliminación de las construcciones situadas en la zona central y extremos que serán sustituidos por espacios cubiertos bajo la propia pérgola.

Asimismo, se revegetará la estructura metálica de la pérgola con la intención de que esa vegetación, en su desarrollo, aporte la sombra característica de estos espacios.

También se abordará la reorganización de los recorridos peatonales y la creación de itinerarios más accesibles, adaptados a personas con movilidad reducida.

Se renovarán parterres y mejorará la vegetación; y se modernizarán las áreas de estancia, incorporando nuevo mobiliario urbano y generando espacios más confortables, verdes y funcionales. En la zona central, según ha explicado el consistorio, se ubicará una nueva fuente ornamental adaptada al espacio disponible.

El proyecto contempla también la renovación de distintas infraestructuras en este ámbito del parque, incluyendo la sustitución y mejora de pavimentos, la renovación del alumbrado público, con criterios de eficiencia energética, la adecuación de zonas verdes y ajardinamiento, además de la mejora de sistemas de drenaje, y la actualización de redes de servicios.