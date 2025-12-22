Bilbao establece un operativo especial para la kalejira de Olentzero y Mari Domingi este martes

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha establecido un operativo especial en el que participará personal de las áreas de Movilidad y Sostenibilidad, Seguridad Ciudadana y Servicios y Calidad de Vida, con motivo de la celebración este martes, 23 de diciembre, de la kalejira de bienvenida al Olentzero y Mari Domingi que afectará especialmente al eje Gran Vía-Plaza Circular-Arenal.

El Ayuntamiento aconseja a todas las personas que se acerquen a lo largo de la tarde a Bilbao o se desplacen por la ciudad, que lo hagan en transporte público, preferiblemente tren o metro.

Los cortes de tráfico, que modificarán en mayor o menor medida la movilidad de vehículos y peatones, se producirán de forma progresiva según avance la comitiva entre las 17.00 y las 21.00 horas, aproximadamente, entre la Plaza Moyua, Gran Vía, Plaza Circular, calle Navarra, Puente del Arenal y Plaza del Arriaga.

Mientras permanezcan cerradas las calles por las que discurra la kalejira, se quedarán sin acceso y salida los aparcamientos de Gran Vía y de las calles transversales (Marqués del Puerto, Astarloa y Alameda Mazarredo).

Por su parte, en el tramo de la calle Ledesma comprendido entre Alameda Mazarredo y la calle Astarloa, el acceso y salida de los garajes se realizará desde el cruce anterior regulado mediante señalistas.

Se cortará también la calle Ribera, desde el puente de la Merced y hasta el teatro Arriaga, y en acceso al Arenal desde la plaza Ernesto Erkoreka, permitiendo el acceso a los garajes afectados, según la afluencia de público.

Por otra parte, el paso de la comitiva del Olentzero afectará al itinerario de la mayoría de las líneas de Bilbobus que modificarán su parada, recorrido o lugar de cabecera. A medida que el avance de la comitiva real lo permita, irán recuperando paulatinamente sus rutas y horarios habituales.

De los desvíos y supresión y cambios de parada se dará información a través de los cauces habituales (010, app, redes sociales, paneles informativos y marquesinas). Asimismo, varias líneas de Bizkaibus y el Tranvía también se verán afectados por el recorrido de la kalejira.

Por otra parte, el área de Seguridad ha organizado un dispositivo especial para este día. La Policía Municipal será la encargada de regular la circulación durante la celebración del evento, durante el trayecto hasta el Teatro Arriaga.

Además, los agentes realizarán labores de vigilancia y control, de cara a la previsión de aglomeración de público. Las patrullas recorrerán el centro de la ciudad, especialmente las calles adyacentes a la Gran Vía y zona del Arenal, donde se prevé gran afluencia de personas para ver la kalejira, y realizar las compras navideñas.

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA

El Ayuntamiento de Bilbao desplegará un operativo especial de limpieza compuesto por 32 operarios y 33 medios técnicos que se compondrán de 12 barredoras de aceras, 2 vehículos pick up, 8 motocarros de barrido, 9 sopladoras y un recolector de carga trasera.

Como en la edición del pasado año, se van a colocar en el recorrido 20 cubos de envases y 20 cubos de papel y cartón y un recolector bicompartimentado para la recogida de dichos residuos, con la finalidad de dar soporte a las papeleras existentes en el recorrido.

Además de ello, las barredoras y los operarios que limpian tras la kalejira realizarán una separación selectiva de los residuos generados por la propia comitiva, principalmente papel que será transportado a la planta correspondiente sin mezclarse con los residuos propiamente de limpieza. Dicho equipo se encargará de que las calles por las que discurra la kalejira se mantengan en perfecto estado de limpieza en el menor tiempo posible tras el paso de ésta.