Bilbao finaliza las obras de recuperación del talud entre Amezola y la Casilla tras cinco meses y casi 640.000 euros

Escaleras reconstruidas en la zona

BILBAO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha finalizado las obras de recuperación del talud ubicado junto a la Avenida del Ferrocarril con la ejecución de nuevos recorridos accesibles y zonas para la estancia y para la práctica del ejercicio físico que conecta Amezola y la plaza de la Casilla. Los trabajos se han prolongado durante cinco meses y se ha destinado una inversión municipal de 639.228,19 euros (IVA incluido), ha informado el consistorio bilbaíno en un comunicado.

La superficie total del ámbito de actuación es de 10.262,24 metros cuadrados incluyendo, además del propio talud, la explanada frente a la estación, situados gran parte en pendiente y con un desnivel de más del 20% entre la parte superior e inferior del espacio.

Se ha construido un paso de peatones elevado, de mayores dimensiones que el anterior, se han renovado pavimentos y se han generado espacios para el ocio, el deporte y la estancia con mobiliario y acabados renovados. Se ha pintado, asimismo, el bidegorri y se ha llevado a cabo la renovación completa del alumbrado.

Además, en la explanada frente a la estación se ha incorporado nuevo mobiliario como bancos y jardineras de gran tamaño para la plantación de árboles de porte pequeño y medio.