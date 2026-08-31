Bilbao inicia la instalación de un ascensor público en el grupo Sagarminaga de Santutxu, al que destina 1,3 millones

Ascensor público previsto en el grupo Sagarminaga del barrio de Santutxu de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha iniciado las obras de instalación de un nuevo ascensor público, situado en el grupo Sagarminaga del barrio de Santutxu. El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de nueve meses, cuenta con un presupuesto de 1.306.404,90 euros.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que esta actuación permitirá salvar un desnivel de más de cinco metros entre la calle Cocherito de Bilbao y la zona peatonal del grupo Sagarminaga, un ámbito caracterizado por una orografía compleja y por la existencia de escaleras como único itinerario de conexión.

Con esta intervención, han detallado desde el Ayuntamiento, "se generará un itinerario accesible, continuo y seguro, que beneficiará tanto a las vecinas y vecinos del entorno como al conjunto del barrio".

El proyecto contempla la implantación de un elevador vertical panorámico, que se integrará en el trazado actual de las escaleras y que conectará directamente los distintos niveles y facilitará el acceso a los portales y espacios comunes del grupo residencial.

La actuación se completará con la remodelación del entorno, la reposición de pavimentos, la mejora del alumbrado, mobiliario urbano y elementos de seguridad, así como la adecuación de las redes de servicios afectadas.

El proyecto de este nuevo ascensor se enmarca en la estrategia municipal para eliminar barreras arquitectónicas y favorecer una ciudad más inclusiva, accesible y cohesionada, especialmente en aquellos barrios con mayores dificultades orográficas.

En este contexto, el futuro elevador de Sagarminaga se sumará pronto a la red de elementos mecánicos que el Ayuntamiento viene desarrollando en los últimos años.

En concreto, Bilbao cuenta ya con 84 elementos mecánicos en funcionamiento en la ciudad, entre ascensores y rampas o escaleras.