Bilbao Kirolak incorpora una APP para mejorar el servicio y hacerlo más accesible a la ciudadanía

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao, Itxaso Erroteta, acompañada del director general de Bilbao Kirolak, Marcos Muro, han presentado esta mañana en rueda de prensa la APP de Bilbao Kirolak para mejorar y hacer más accesible a la ciudadanía un "Bilbao Kirolak ahora más fácil", tal y como reza la campaña que durante varias semanas estará presente por toda la ciudad a través de diferentes soportes.

La nueva APP supone una evolución y optimización de la actual Oficina Virtual de la página web de Bilbao Kirolak, que permitirá la gestión integral de todos los productos y servicios que se ofrecen a la ciudadanía, como abonos, cursos y actividades, reservas de instalaciones deportivas o adquisición de entradas y bonos.

De este modo, las personas usuarias dispondrán en sus pantallas de inicio un código QR que permitirá el acceso a las instalaciones sin necesidad de adquirir tarjetas o pulseras; en el caso de los abonos familiares, también se extenderá a todos los miembros de la unidad familiar.

Podrán consultar de un rápido vistazo en la pantalla principal todos los cursos, sesiones deportivas o reservas de instalaciones que tengan activos en ese momento y, gracias a las notificaciones push, recibirán en tiempo real cualquier incidencia en el servicio o en las instalaciones.

Además, las personas usuarias de Bilbao Kirolak que se descarguen la APP podrán consultar todas sus facturas o elegir sus instalaciones y actividades favoritas para obtener información actualizada sobre ellas.

Otras mejoras de la nueva WEB/APP para las personas usuarias de Bilbao Kirolak se centran en los siguientes aspectos: automatización de la gestión de las listas de espera de los cursos y actividades ofertadas (las personas inscritas en listas de espera recibirán una notificación con el aviso de la disponibilidad de la plaza y contarán con 48 horas para gestionar el alta en curso a través de los distintos soportes de la APP), solicitar cambios de abonos, números de cuentas bancaria y otro tipo de gestiones administrativas sin necesidad de acceder a un polideportivo (para ello encontrarán PDFs editables en el propio aplicativo).

También da la posibilidad de editar y modificar datos personales con facilidad, enviar y adjuntar toda la documentación solicitada para el uso y disfrute de los productos y servicios de la entidad y comprobar en sus dispositivos la validación de estos por parte de Bilbao Kirolak.

Además, en el caso de las personas con abonos familiares, podrán realizar cualquier tipo de gestión (altas en cursos, reservas de pistas, etc) para cualquier miembro asociado al abono, sin necesidad de Identificarse por cada persona usuaria de la unidad familiar.

La nueva herramienta estará disponible para toda la ciudadanía a partir de este miércoles, a la 9.00 horas, en sus dispositivos electrónicos tanto de IOS como de Android y en la página web de Bilbao Kirolak. Además, Bilbao Kirolak como parte de su campaña de difusión de la nueva APP instalará a partir de mañana diversos elementos en los polideportivos para facilitar la descarga de la nueva APP a través de códigos QR.

La concejala de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao, Itxaso Erroteta, ha celebrado la puesta en marcha de la nueva APP porque, "además de todos los beneficios para la ciudadanía bilbaína, innumerables, marca un nuevo hito en el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Estratégico de Bilbao Kirolak 2025-2028 dentro de su línea estratégica BK Innova".