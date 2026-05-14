Bilbao lanza la primera convocatoria "Residencias 2026-Prácticas críticas" para jóvenes de 18 y 35 años

BILBAO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao pone en marcha, por primera vez, la convocatoria del programa "Residencias 2026-Prácticas críticas", en el marco de la Estrategia Bilbao Gazte STEAM y con el objetivo de apoyar el talento joven especializado y fomentar una mirada crítica sobre el impacto social, cultural y ético de la tecnología.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, se seleccionarán dos proyectos que desarrollarán su residencia entre octubre y diciembre de 2026 en La Perrera, equipamiento municipal de referencia de la estrategia Bilbao Gazte Steam, que actúa como laboratorio de innovación juvenil, un espacio que promueve el aprendizaje, la creación colaborativa, la reflexión y la experimentación a la hora de buscar soluciones a retos sociales.

Las residencias se orientan, especialmente, a proyectos vinculados con enfoques como el Slow Tech, entendido como una relación más consciente, sostenible y responsable con la tecnología; el Critical Making, que articula el hacer y el pensar, prototipar y cuestionar, producir y problematizar; y los Futuros éticos, orientados a imaginar y ensayar escenarios más justos, inclusivos, sostenibles y democráticos.

La convocatoria, abierta hasta el 10 de junio, está dirigida a personas jóvenes de Bilbao de entre 18 y 35 años vinculadas a la creación contemporánea, la investigación artística, el diseño, la cultura maker o ámbitos afines, que desarrollen su práctica de forma individual o colectiva y trabajen desde enfoques interdisciplinares.