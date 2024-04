Bilbao pedirá al Gobierno central agilizar los trámites del Índice de Precios de Referencia para poner tope a alquileres

BILBAO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha acordado este jueves, a iniciativa de EH Bildu, solicitar al Ministerio de Vivienda que se agilicen los trámites para publicar lo antes posible el Índice de Precios de Referencia de la vivienda, con el objetivo de poner un tope al precio de los alquileres.

Este acuerdo se ha adoptado tras aprobarse una enmienda acordada entre EH Bildu y el equipo de gobierno de PNV y PSE-EE, a raíz de una moción de la formación soberanista, en la que el Ayuntamiento de Bilbao insta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a publicar, lo antes posible, los Índices de Precios de Referencia. A su vez, solicita a las instituciones vascas, Gobierno vasco, Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de la capital vizcaína, a que colaboren y aporten la información que les sea requerida para completar dichos índices.

En la defensa de su moción, el concejal de EH Bildu Karlos Renedo, tras recordar la "crisis habitacional actual de Bilbao", ha señalado que se trata de un "acuerdo importante", ya que es un "paso necesario que tenemos que dar, si queremos regular el mercado".

En ese sentido, ha explicado que, después de la aprobación de sendas mociones en los plenos de septiembre y enero, para que la Villa sea declarada zona tensionada de vivienda, "es el momento de hacer los deberes para que sea efectivo y poder regular los precios del alquiler".

"Por una parte, el Ayuntamiento de Bilbao tiene que presentar ante el Gobierno Vasco, (como ya ha hecho, por ejemplo, el ayuntamiento de Rentería), los documentos para tramitar esa declaración y, por otra parte, también es necesario publicar los precios de referencia de la vivienda correspondientes a Bilbao, puesto que es la herramienta que nos permitirá establecer los precios del alquiler tras la declaración de área tensionada", ha afirmado.

Para llevar a cabo este trabajo, Renedo ha destacado la importancia de la colaboración interinstitucional y de que el Ayuntamiento participe activamente en su elaboración, puesto que es el que mejor conoce la situación de la vivienda en los diferentes barrios de la ciudad".

Karlos Renedo ha recordado que en Bilbao alrededor de 22.000 familias viven en régimen de alquiler, 14.788 de las mismas en régimen de alquiler libre, "con unos precios medios en máximos históricos, en 1.134 euros, según los portales inmobiliarios y con un incremento constante año tras año". "Solo en 2023 subió un 3,7%, por encima del IPC", ha subrayado.

Las personas demandantes de una vivienda en Etxebide, ha dicho, "también están en máximos históricos, con 16.000 personas empadronadas en Bilbao y 5.000 no empadronadas, en total, 21.000 personas".

"Ante esta situación, es necesario hacer los deberes y hacerlos rápido, porque la vivienda es un derecho al que lamentablemente no pueden acceder muchas personas en Bilbao. El acuerdo adoptado hoy en referencia al índice de precios de referencia de la vivienda es un paso importante en ese sentido", ha concluido.

La portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha recordado que el 'Índice de Precios de Referencia' básicamente busca "favorecer un mercado del alquiler de vivienda más transparente y competitivo, y favorecer el incremento de la oferta de vivienda a precios asequibles".

Es un instrumento de "carácter informativo, independiente de que existan o no Zonas de Mercado Tensionado declaradas, pero que es importante y útil que lo tengamos cuanto antes en Euskadi porque puede servirnos como referencia para marcar el límite de los precios del alquiler en aquellas zonas que se declaren tensionadas", ha valorado.

Tras recordar que Bilbao aún no es un municipio declarado como tensionado, ha advertido que "hasta que no se recopile toda la información y se eleve al Gobierno Vasco no se van a poder regular los precios de los alquileres".

Por su parte, la portavoz del PP, Esther Martínez, ha avisado que su grupo municipal no va a participar en que se siga "perjudicando el mercado de la vivienda también en Euskadi, como en el resto de España" y ha criticado que se siga incidiendo en "políticas que son absolutamente fracasadas", al tiempo que ha asegurado que la Ley de Vivienda, tanto la vasca con la estatal, "lo único que están haciendo es mermar el mercado del alquiler y encarecer la vivienda".

Asimismo, ha alertado de que, con la declaración de zona tensionada, "lo que se está haciendo es reducir la oferta de vivienda", una situación a la que se llega cuando "uno solamente sabe castigar en vez de incentivar".

GOBIERNO

En su respuesta a los grupos, la concejal de Vivienda, Yolanda Díez, ha señalado que el Ministerio de Vivienda "está trabajando" en los índices de precios de referencia y el Departamento de Planificación, Vivienda y Transporte del Gobierno Vasco está "proporcionando toda la información que disponen al respecto, datos precisos, tanto del número de fianzas asociadas a los contratos de alquiler libre vigentes en nuestra comunidad autónoma, como de la renta mensual vinculada a dichos contratos".

También ha señalado que el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco se ha dirigido "formalmente" al Órgano de Coordinación Tributaria, solicitando a las haciendas forales que faciliten al Ministerio los datos de IRPF correspondientes a las desgravaciones fiscales por compra y alquiler de los tres territorios históricos "para que el Gobierno español pueda completar los índices relativos a Euskadi".

"Sabemos cuál es nuestro objetivo y estamos alineados con las instituciones que lo pueden hacer posible, y el objetivo compartido es la conformación del derecho efectivo a la vivienda de la ciudadanía bilbaína. Y estamos trabajando para aunar esfuerzos y unir voluntades", ha afirmado la edil de Vivienda.