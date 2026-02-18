Bilbao pone en servicio el ascensor inclinado de Masustegui, tras 4,6 millones de inversión y más de dos años de obras

Ascensor inclinado de Masustegi en Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en servicio el ascensor inclinado de Masustegi, en el Distrito 8, tras una inversión de 4,6 millones de euros y más de dos años de obra. Este nuevo elemento mecánico recorre 90,48 metros lineales y salva un desnivel de 49,86 metros de altura, con una velocidad de 1,6 metros por segundo.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, acompañado por el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, y otros miembros de la corporación municipal, ha visitado este miércoles el ascensor inclinado de Masustegui.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que esta actuación "es un ejemplo del compromiso del Ayuntamiento con una ciudad más accesible, en la que la orografía no sea una barrera para el día a día de las personas", y ha subrayado la "complejidad técnica" de una obra que se ha desarrollado a lo largo de los últimos años y que ha debido superar "importantes dificultades" durante su ejecución.

Esta nueva infraestructura conecta la parte baja de Masustegi Estrata, en el entorno del aparcamiento situado tras los portales 37, 39 y 41, con la parte superior del barrio, junto a los números 111 y 113. Hasta ahora, la comunicación entre ambos puntos se realizaba fundamentalmente a través de itinerarios peatonales con escaleras y rampas de gran pendiente, poco accesibles para muchas personas.

La ejecución de este ascensor inclinado ha estado marcada por la complejidad de la orografía y por la necesidad de compatibilizar los trabajos con la existencia de una línea aérea de media tensión, cuyo desvío y posterior soterramiento fue imprescindible para garantizar la seguridad y viabilidad del proyecto.

Estos condicionantes obligaron a interrumpir temporalmente las obras, entre junio y noviembre de 2023, y a realizar trámites técnicos y administrativos adicionales, en coordinación con la empresa suministradora y el Gobierno Vasco.

Una vez resueltas estas afecciones, los trabajos han podido completarse hasta la puesta en servicio del ascensor, que ha supuesto una inversión municipal de 4.694.186 euros (IVA incluido).

CARACTERÍSTICAS DEL ASCENSOR

El nuevo ascensor inclinado recorre 90,48 metros lineales y salva un desnivel de 49,86 metros de altura, con una velocidad de 1,6 metros por segundo. Cuenta con dos paradas, una cabina con capacidad para 25 personas y sistema de videovigilancia operativo las 24 horas del día.

La actuación se ha completado con la reurbanización del entorno, incluyendo la mejora del área del embarque inferior, la renovación del alumbrado, la reposición de pavimentos, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la mejora de las redes de drenaje y pluviales.

Con la entrada en servicio de esta infraestructura, el Ayuntamiento de Bilbao ha destacado que da "respuesta a una histórica demanda vecinal" y refuerza su apuesta por una ciudad "más accesible, cómoda y pensada para todas las personas".

MOVILIDAD VERTICAL

Con este nuevo ascensor, Bilbao cuenta ya con 81 elementos mecánicos en funcionamiento en la ciudad, entre ascensores y rampas o escaleras, a los que se sumarán otras seis en ejecución: el que se ubica entre la Plaza de la Cantera y la calle Concepción en San Francisco (3 millones), otros en el barrio de San Joaquín, en Bolueta (1,2 millones), uno más entre Bolueta y Txurdinaga (1,3 millones) y otros tres en el barrio de Zurbaranbarri (2,5 millones). Además, se encuentra otro en licitan en Irala, por un importe de un millones de euros.

La construcción del ascensor de Masustegui ha contado con financiación europea, en concreto 3,4 millones del Programa de Ayudas a Municipios para la Implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la Transformación Digital y Sostenible del Transporte Urbano, impulsado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.