Bilbao programa paseos guiados, charlas y un taller de dibujo infantil por el 150 aniversario del proyecto del Ensanche

Paneles informativos - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao, con motivo del 150 aniversario del proyecto del Ensanche, ha programado a lo largo del mes de noviembre dos paseos guiados, cuatro charlas en el Centro Municipal de Basurto (Zankoeta) y un taller infantil de dibujo para conocer el legado del proyecto diseñado en 1876 por Severino de Achúcarro, Pablo de Alzola y Ernesto Hoffmeyer.

En un comunicado, el consistorio ha recordado que las cuatro sesiones del ciclo de charlas 'Bilbao 1876-2026. Siglo y medio del Proyecto de Ensanche' se celebrarán los lunes 2, 9, 16 y 23, entre las 18.00 y las 20.00 horas.

A través de estos encuentros se abordarán diferentes aspectos históricos, urbanísticos, arquitectónicos y artísticos relacionados con la transformación de Bilbao y con las distintas generaciones de profesionales que contribuyeron a configurar el Ensanche.

Las charlas combinan explicaciones divulgativas con documentación histórica, fotografías, grabados y planos, y contarán con espacio para las preguntas y aportaciones de las personas asistentes. El acceso será libre hasta completar aforo.

El viernes 6 de noviembre se celebrará un taller infantil y familiar de dibujo en Azkuna Zentroa dirigido a niños y niñas de entre 7 y 10 años. En este caso, se precisa cita previa a través de la web de Bilbao Izan. También se ofrecerán dos paseos guiados a pie por diferentes puntos del Ensanche, los días 21 y 28 de noviembre. En este caso, las plazas ya están agotadas.

Ambos recorridos -que partirán de la Plaza Elíptica y la iglesia de San Vicente de Abando, respectivamente-comenzarán a las 11.30 horas, tendrán una duración aproximada de 90 minutos y se realizarán en castellano y euskera, de forma simultánea.

Por otro lado, los tótems informativos a pie de calle permanecerán en la calle Ercilla hasta mediados de mes, cuando se trasladarán a la Plaza Circular.