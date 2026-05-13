Bilbao programa visitas guiadas para dar a conocer la historia del colectivo LGTBI+ en Euskadi

BILBAO 13 May. (EUROPA PRESS) -

Ortzadar LGBTI+ y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao han vuelto por segundo año consecutivo a presentar el calendario anual de visitas guiadas LGBTI+ a través del cual quienes participen podrán conocer la historia del colectivo LGBTI+ de Euskadi.

Tras el éxito del año pasado con un nivel de ocupación del 70% de las plazas cubiertas este 2026 vuelven las visitas el tercer sábado de cada mes. Esta iniciativa "no solo busca recuperar la memoria histórica y compartir un legado, sino también construir puentes entre generaciones, emociones y recuerdos", han destacado los organizadores.

Estas visitas han sido diseñadas a partir de una rigurosa investigación histórica, que ha permitido elaborar dos recorridos diferenciados. El primero, titulado "La historia del colectivo LGBTI+ de Euskadi", ofrece una visión cronológica de los hitos más relevantes en la lucha por los derechos LGBTI+, permitiendo conocer en profundidad los momentos clave de esta evolución.

El segundo recorrido, "Cultura, ocio y ambiente", se centra en cómo las personas LGBTI+ desarrollaron un lenguaje visual y corporal propio para identificarse en un contexto "de censura y persecución, y cómo la cultura y el ocio se convirtieron en herramientas fundamentales de resistencia y protección".

En ambos recorridos se da especial visibilidad a la lucha de las mujeres LBTI+ y de las personas trans, quienes, a menudo, no han sido completamente representadas por la lucha LGBTI+, pero cuya contribución ha sido "esencial en el camino hacia la igualdad", han destacado.

Cada visita se llevará a cabo en grupos reducidos de hasta 20 personas, lo que garantizará una experiencia más cercana y personalizada. Las visitas estarán disponibles por un precio simbólico de 3,5 euros, y podrán ser reservadas a través de la página web www. BilbaoBizkaiaPRIDE.com.

Para cualquier duda o consulta, las personas interesadas pueden contactar con la organización mediante el correo visitasguiadas@ortzadarlgbti.eus. En total se ofrecerán 15 visitas guiadas. El calendario de visitas comenzará el 16 de mayo, víspera del Día Internacional contra la LGTBI+fobia, a las 12.00 horas.

El resto de las visitas se realizarán el tercer sábado de cada mes, también a las 12.00 horas, en las siguientes fechas: 20, 21, 27 y 28 de junio; 18 de julio; 22 y 23 de agosto; 19 de septiembre; 17 de octubre; 21 de noviembre; y 19, 26 y 27 de diciembre.

Además, en fechas de mayor afluencia, como el HARRO en junio, Aste Nagusia y las festividades cercanas a Gabonak, se ofrecerán visitas en euskera (28 de junio, 23 de agosto y 27 de diciembre), con el objetivo de ampliar la oferta de este recorrido histórico durante los correspondientes periodos vacacionales.

Estas visitas, realizadas por una guía profesional, aseguran "calidad y rigor". Además, se complementarán con material audiovisual que recoge testimonios reales, narrados por quienes vivieron esos momentos "históricos, lo que permitirá a quienes participantes no solo conocer los hechos, sino también sentir la emoción, la lucha, la resistencia y la esperanza que marcaron la evolución del colectivo LGBTI+ en nuestro País", han apuntado.

Estas visitas guiadas tienen como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la "profunda importancia de la historia del colectivo LGBTI+, rindiendo un sincero homenaje a quienes, desde los valientes disturbios de Stonewall hasta Euskadi, lucharon incansablemente contra la represión y la injusticia", han agregado.

Al mismo tiempo, que quieren reconocer el papel que jugaron personas concretas que creyeron firmemente en esta causa como Ángel Cuerda, alcalde de Vitoria-Gasteiz, que aprobó en 1994 el registro de parejas de hecho, incluidas las homosexuales, o hitos de esta lucha como la creación en 2002 del Servicio Berdindu o la aprobación en el Parlamento Vasco de la pionera "ley trans de Euskadi" de 2012.