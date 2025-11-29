Bilbao realizará este domingo diversos cortes al paso por la carrera "Desde Santurce a Bilbao"

Archivo - Corredores participan en la XXXIII Carrera ‘Desde Santurce a Bilbao’ - Fernando Gómez - Europa Press - Archivo

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao realizará diversos cortes este domingo, en horario de 11.00 a 14.30 horas, aproximadamente, por la celebración de la XXXVII Carrera Internacional "desde Santurce a Bilbao".

Según ha detallado el consistorio, las calles afectadas serán las que forman parte del recorrido en la ciudad, a saber: Fray Juan, Clara Campoamor, Marino Archer, Artsenalbidea, Muelle Sirgueras, Muelle Olabeaga, Muelle Ramón de la Sota, Pasarela Palacio Euskalduna, Muelle Evaristo Churruca y Brunet, Campa los Ingleses, y la explanada Museo Guggenheim Bilbao.

En función del transcurso de la prueba se permitirá el tránsito de vehículos que será regulado por la Policía Municipal y personal de la organización, ha indicado.