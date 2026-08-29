Bilbao recuperará su horario habitual de servicio de OTA el martes

Archivo - OTA en Bilbao
Archivo - OTA en Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: sábado, 29 agosto 2026 12:43
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BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilbao recuperará su horario habitual de servicio de OTA el próximo martes, 1 de septiembre, después de las vacaciones estivales, según ha informado el Ayuntamiento de la capital vizcaína.

De esta forma, a partir de ese día, el horario será de lunes a viernes de 9.00 a 13.30 horas, y de 15.00 a 19.00 en el área residencial. En el área intensiva será de 9.00 a 20.00 horas de lunes a viernes, y de 9.00 a 14.00 los sábados.

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