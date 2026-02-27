Bilbao Ría 2000 abre la contratación de la integración ferroviaria y el concurso de diseño del nuevo barrio de Olabeaga

Proyecto de integración ferroviaria y el desarrollo urbano y diseño del nuevo barrio de Olabeaga - BILBAO RÍA 2000

BILBAO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sociedad Bilbao Ría 2000 ha iniciado en Olabeaga, de forma simultánea, la licitación de la redacción del proyecto básico y proyecto de integración ferroviaria que desplazará el tren hacia el talud de la Avenida Montevideo, a su paso por la zona, y el concurso público para el desarrollo urbano y el diseño del nuevo barrio.

En un comunicado, Bilbao Ría 2000 ha informado de que la redacción del proyecto de integración ferroviaria, que tiene un importe de licitación de 2,3 millones de euros y un plazo de redacción de 24 meses, definirá la ejecución de 1.270 metros de trazado de las líneas C1 y C2 y de mercancías, la estructura de cubrimiento, la nueva estación de viajeros, la subestación eléctrica y el desmantelamiento de los tramos de vía que queden en desuso.

El desarrollo del proyecto estará codirigido entre Bilbao Ría 2000 y Adif mientras que el Concurso internacional de proyectos, con intervención de jurado, "definirá las líneas maestras del desarrollo urbano, mejorará el Olabeaga existente y permitirá el desarrollo de Olabeaga, equilibrado con la ciudad y el continuo metropolitano, conectado con Punta Zorrotza, también bajo gestión de Bilbao Ría 2000".

El equipo ganador seleccionado por el jurado redactará el Máster Plan y el Anteproyecto de urbanización con un presupuesto de 425.000 euros y ambos procesos, integración ferroviaria y ordenación urbana, se desarrollarán "de manera simultánea, estarán coordinados y serán coherentes desde el punto de vista constructivo y funcional", han destacado desde Bilbao Ría 2000.

Según han recordado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif, el Ayuntamiento de Bilbao y Bilbao Ría 2000, firmantes del convenio institucional para el desarrollo de Olabeaga, acordaron en octubre poner en marcha ambos procesos, en paralelo a la tramitación del estudio informativo que definirá el trazado del tren.

PROYECTO FERROVIARIO

En cuanto a la licitación de la redacción del proyecto de integración ferroviaria a su paso por Olabeaga, desde Bilbao Ría 2000 han recordado que, en la actualidad, por allí circulan trenes de Cercanías de las líneas C1 y C2 y trenes de mercancías procedentes del Puerto de Bilbao.

Los proyectos de integración ferroviaria desarrollarán la propuesta objeto del estudio informativo actualmente en tramitación por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El proyecto "se coordinará y será totalmente compatible" con otras actuaciones previstas en el entorno, como la Variante Sur Ferroviaria de Mercancías, la prolongación del tranvía de Bilbao a Zorrotzaurre, o el propio desarrollo urbano, han enumerado desde la sociedad pública.

Para la redacción del proyecto se tendrán en cuenta la necesidad de mantener en funcionamiento la estación existente con los niveles de servicio actuales, lo que requerirá que el proyecto defina las situaciones provisionales necesarias para asegurar la no interrupción del servicio ferroviario.

El alcance del proyecto constructivo incluirá la definición de la variante de trazado, la estructura de cubrimiento, la nueva estación, la subestación eléctrica y el desmantelamiento de los tramos de vía que queden en desuso, manteniendo la circulación de los trenes de cercanías y mercancías en todo momento.

De esta forma, se proyectará la infraestructura (obra civil y estructuras), plataforma, vía, electrificación, instalaciones de seguridad, estación de viajeros y, en general, toda la obra civil necesaria para definir las actuaciones que se hayan recogido en el proyecto básico.

Se proyectará, igualmente, el traslado o la reposición de todos los elementos y servicios que se vean afectados por la ejecución de las obras.

CONCURSO INTERNACIONAL

Por otro lado y al mismo tiempo, la sociedad pública ha lanzado el concurso de proyectos con intervención de jurado para la ordenación urbana del ámbito de Olabeaga, que definirá las líneas maestras del desarrollo urbano, y que Bilbao Ría 2000 tiene previsto abordar "desde el conocimiento y respeto de la realidad actual de Olabeaga".

Se trata, han explicado, de "conseguir el mejor espacio urbano de calidad, que incluya el desarrollo residencial y de equipamientos necesario, y siempre teniendo en cuenta condicionantes, límites y necesidades existentes o futuras".

En este sentido han mencionado que "deben ser prioritarios para asegurar la cohesión territorial" aspectos como la relación con la ría, la orografía del monte Arraiz, los viales rodados necesarios, los accesos peatonales, la accesibilidad, el desarrollo de equipamientos y residencial, la conexión con el centro de la ciudad, la continuidad con Punta Zorrotza y Abandoibarra, a través de los muelles de Euskalduna, o la mejora de la relación con el entorno de San Mamés - Basurto.

Asimismo, el nuevo desarrollo debe "formar parte del espacio económico de la ciudad, fomentar el empleo, el emprendimiento y la competitividad, al generar tracción económica desde los espacios terciarios, comerciales y equipamentales que surjan, y también complementando e incrementando la oferta de servicios en el propio barrio".

La primera fase del concurso es abierta y de libre concurrencia y no tendrá contraprestación económica. Para la segunda fase se seleccionarán un máximo de seis candidaturas de ente todas las que se presenten en base a su capacidad, solvencia y trabajos realizados previamente, y cada una de ellas recibirá una contraprestación económica por la presentación de su propuesta de 46.000 euros.

Además, la candidatura ganadora del concurso se llevará también la adjudicación de la redacción del Máster Plan de Olabeaga por un importe de 225.000 euros y un plazo de ejecución de doce meses; y la redacción del Anteproyecto de urbanización del ámbito por un importe de 200.000 euros y con un plazo de elaboración de diez meses, que se podrá solapar con el plazo de redacción del Máster Plan.

Quien gane el concurso recibirá, de manera adicional, 10.000 euros en concepto de premio del concurso. Además, el Jurado podrá proponer hasta dos accésits que estarán dotados, en su caso, con 6.000 y 4.000 euros, respectivamente.

SIGUIENTES PASOS

Una vez concluida la redacción del proyecto básico y proyecto constructivo de la integración ferroviaria en Olabeaga, Bilbao Ría 2000 podrá licitar la adjudicación de las obras, que podrían comenzar en 2029.

Por su parte, el equipo ganador del Concurso Internacional se conocerá a lo largo de 2026, y tendrá que redactar el Master Plan y el anteproyecto de urbanización, un tiempo de trabajo que se simultaneará con el diseño ferroviario.

Tras su tramitación urbanística, las obras de desarrollo urbano podrían comenzar en 2029-2030, en coordinación con la integración ferroviaria.