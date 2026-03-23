Bilbao Ría 2000 inicia la tramitación para la integración del ferrocarril en Punta Zorrotza - BILBAO RÍA 2000

BILBAO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Bilbao Ría 2000 ha aprobado el contenido del protocolo que se suscribirá entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Adif y esta sociedad interinstitucional que recoge el encargo a esta última del desarrollo del estudio de viabilidad sobre la integración del ferrocarril en Punta Zorrotza.

Según ha explicado, se trata del estudio estratégico que analizará de forma global la viabilidad social, económica y medioambiental de la operación, "un documento imprescindible" para el posterior estudio informativo que redactará el Ministerio y que determinará el trazado definitivo del tren.

De este modo, comienza "una tramitación concatenada -estudio de viabilidad, estudio informativo y modificación del plan general de ordenación urbana-, un proceso gemelo al ya iniciado y más avanzado plan de actuación de Olabeaga", también bajo gestión de Bilbao Ría 2000.

Sus responsables han remarcado que "la unión y cercanía de los barrios de Olabeaga y Zorrotza precisa para su desarrollo de una perspectiva y visión global, un calendario concatenado y una gestión compartida, algo que será posible al ser la misma entidad la que se encargue de su transformación urbana".

En este sentido, han recordado que Punta Zorrotza es "un emplazamiento estratégico" que cuenta con "grandes oportunidades y desafíos" en planificación y gestión y con "importantes similitudes" al desarrollo de Olabeaga, incluidas las actuaciones urbanísticas y de integración ferroviaria, que ya gestiona Bilbao Ría 2000.

Se trata de un ámbito de titularidad mayoritariamente pública del que son propietarios o tienen intereses la mayor parte de los integrantes del Consejo de Administración de la sociedad (Adif, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Bilbao).

Desde Bilbao Ría 2000 han afirmado que, al igual que en Olabeaga, "el consenso institucional será clave para el desarrollo urbano", que tendrá como principales objetivos "cohesionar Zorrotza y unirlo aún más con la ciudad" a través de Olabeaga, Zorrotzaurre y San Ignacio, e implantar "actividad económica, desarrollo residencial, nuevos equipamientos de proximidad y ciudad, y nuevas zonas libres y de ocio".

Otros de sus objetivos serán "minimizar las barreras" generadas por las infraestructuras actuales, especialmente la ferroviaria de Renfe, integrar la movilidad peatonal, ciclable y tranviaria en la Vía Paseo Metropolitana conforme a las previsiones del PTP de Bilbao Metropolitano y "aprovechar su apertura al mar con la implementación de actividades relacionadas con la ría y el Cadagua, recuperando sus márgenes abriendo estos frentes para el disfrute de la ciudadanía".

Asimismo, se busca coordinar su planificación y acción con los desarrollos de Olabeaga, Zorrotzaurre y Burtzeña, "colaborando a la necesaria coordinación y cohesión territorial", y destacar la presencia de bienes culturales de protección especial.

EL PROTOCOLO

Mediante el protocolo aprobado en el Consejo de Administración de este lunes, se expresa la voluntad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ADIF y Bilbao Ría 2000 de establecer el marco general para el desarrollo de las actuaciones necesarias, en relación con la colaboración y coordinación para la integración ferroviaria en el ámbito de Punta Zorrotza y la intención de iniciar el desarrollo de los documentos necesarios para su consecución.

El documento también recoge la creación de una comisión de seguimiento compuesta por representantes de las partes firmantes para el impulso y control de las actuaciones del protocolo. Además, contempla la voluntad de suscribir un convenio para la financiación del coste y ejecución de las actuaciones contempladas, cuya distribución se definirá en ese propio convenio.

El Consejo de Administración de Bilbao Ría 2000 aprobó el pasado mes de junio la propuesta de actuación de la sociedad en Punta Zorrotza y en octubre el Ayuntamiento de Bilbao le ha encomendado la realización de las operaciones para facilitar en el futuro la ejecución del planeamiento que resulte aprobado.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Bilbao se encuentra tramitando la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que posibilitará el desarrollo urbano de Punta Zorrotza, si bien, para su aprobación definitiva, es necesaria la previa aprobación definitiva del Estudio Informativo para la modificación de trazado de la línea de Adif, ha precisado Bilbao Ría 2000.

"Por eso --ha concluido-- es fundamental avanzar en el inicio del procedimiento que requiere la integración ferroviaria, siendo clave el previo Estudio de Viabilidad".