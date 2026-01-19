Bilbao se solidariza en silencio con las víctimas de "la tragedia" de Adamuz

Minuto de sielncio ante el Ayuntamiento de Bilbao por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz - EUROPA PRESS

BILBAO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos, políticos y representantes institucionales que han participado este lunes en un concentración ante el Ayuntamiento de Bilbao, se han solidarizado en silencio con las víctimas de "la tragedia" de Adamuz (Córdoba), en la que han perdido la vida, al menos, 39 personas en un accidente ferroviario. El alcalde de la capital vizcaína, Juan Mari Aburto, que ha presidido el acto, se ha puesto en contacto por el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, para trasladarle su "cercanía" ante el "triste acontecimiento".

Situados en las escalinatas exteriores del Consistorio, los congregados han guardado un minuto de silencio en solidaridad con los afectados por el accidente de dos trenes que este pasado domingo dejaba, al menos 39 fallecidos y 152 heridos.

Entre los concentrados, además del alcalde y los concejales del Ayuntamiento, han estado el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Carlos García Buendía, la presidenta de las Juntas de Generales de Bizkaia, Ana Otadui, la diputada vizcaína de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, el presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y la vicepresidenta de las Juntas Generales de Bizkaia y miembro de la Ejecutiva del PSE-EE, Begoña Gil.

Al término del acto, Aburto se ha mostrado convencido de que "ante una tragedia como la ocurrida ayer" se debe "trasladar la solidaridad y las condolencias" a las familias de las víctimas.

Además, ha asegurado que, sobre las siete de la mañana, ha trasladado un mensaje de "solidaridad y cercanía" al presidente del administrador de estructuras ferroviarias "ante el triste acontecimiento de ayer".

"TERRIBLE ACCIDENTE"

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Carlos García Buendía, ha trasladado su "más sentido pésame a las familias y allegados de todas las personas que han fallecido en este terrible accidente".

También ha expresado su apoyo "a las familias del resto de víctimas" y ha deseado "una pronta recuperación" a los heridos. Por otra parte, ha hecho llegar su apoyo al sistema de protección civil y "a todos los que están participando en el dispositivo apoyando a todas las personas que están en Córdoba", en especial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a la Cruz Roja.

"Nuestro más sentido pésame y apoyo a todas las víctimas, familiares y allegados y las personas que están trabajando allí para que esto acabe cuando antes", ha concluido.