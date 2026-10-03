Bilbao se teñirá de rosa este domingo con la carrera/marcha solidaria contra el cáncer de mama

Archivo - Carrera//Marcha solidaria contra el cáncer de Mama en Bilbao organizada por Acambi y el gimnasio Urtzi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bilbao se volverá a teñir de rosa este próximo domingo con la Carrera/Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama 2026 que organizan Acambi (Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Bizkaia) y el gimnasio Urtzi para recaudar fondos que permitan investigar en torno a esta enfermedad.

La explanada del Museo Guggenheim será, un año más, el punto de salida de este evento solidario, que arrancará a las 11.00 horas su undécima edición. La carrera tendrá un recorrido de 5 kilómetros pero también se podrá hacer andando, por lo que está abierta a todas las edades y condiciones físicas.

Tras su conclusión -nuevamente en el Museo Guggeheim-, la jornada continuará con una exhibición de zumba y baile moderno, convirtiendo el evento "en una fiesta de la salud y la solidaridad".

La inscripción tiene un precio de 10 euros e incluye camiseta, avituallamiento, seguro y asistencia en caso necesario. Las inscripciones han alcanzado las 10.000, agotando los dorsales previstos. Las personas que no puedan participar en la carrera también tendrán la oportunidad de colaborar con la causa a través de la web de Acambi.

INVESTIGACIÓN

Con el lema "Ikerketa Investigación", esta edición quiere poner en primer plano el papel esencial de la investigación para seguir avanzando en la prevención, el diagnóstico y, especialmente, en el desarrollo de tratamientos "cada vez más eficaces y personalizados".

Además, esta cita servirá para recordar que el cáncer de mama puede afectar a los hombres y que, pese a los importantes avances logrados, siguen siendo necesarios nuevos conocimientos y tratamientos para continuar mejorando la vida de las personas afectadas.

Desde Acambi consideran "esencial" seguir investigando para comprender mejor la enfermedad, abordar la resistencia a los tratamientos, reducir las recidivas y avanzar hacia terapias cada vez más eficaces y personalizadas.

Por ello, los fondos de esta carrera se destinarán nuevamente al proyecto liderado por la doctora María del Mar Vivanco en CIC bioGUNE, centrado en estudiar la heterogeneidad tumoral, las células madre cancerígenas y los mecanismos que explican la resistencia a los tratamientos y las recidivas. En total, Acambi ha logrado recaudar ya más de 591.000 euros destinados íntegramente a financiar esta investigación.