BilbaoCentro dice que la campaña de rebajas está siendo "floja" y que la confianza del consumidor está "muy baja"

Afirma que esta campaña de descuentos "tiene un recorrido bastante corto" y que las ventas son "un goteo"

BILBAO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Agrupación Empresarial BilbaoCentro, Jorge Aio, ha afirmado que la campaña de rebajas, que tiene un "recorrido bastante corto", está siendo "floja" debido a la pandemia por covid-19 y que la confianza del consumidor está "muy baja".

En declaraciones a Europa Press, Jorge Aio ha asegurado que las rebajas, que arrancaron el 7 de enero, "como vienen siendo últimamente" suponen un periodo con un "recorrido bastante corto". Según ha dicho, en dos fines de semana "se ha trabajado bien", pero a partir de ahí, las ventas son un "goteo" y las rebajas suponen una parte de la temporada y actualmente es una parte también de la oferta que tienen los comercios.

En este sentido, ha insistido la campaña está siendo similar a años anteriores, con un "recorrido de un par de fines de semana". Aio ha subrayado que a la agrupación le gustaría que "hubiese sido más rentable", pero ha aludido a las condiciones y la situación que se está viviendo como consecuencia de la pandemia por covid-19 y las restricciones y ha asegurado que "la confianza del consumidor está muy baja", a pesar de que se trata de "un momento de ventaja" porque los precios son "de saldo" y los consumidores tienen una "oportunidad única".

Ha recordado que "aún queda un poco el remate" y que ferias de rebajas e iniciativas de dinamización de este tipo serán los últimos actos de un periodo de descuentos que concluirá previsiblemente "para primeros o mediados de marzo como mucho".

BALANCE GLOBAL

Aio ha indicado que cuando concluya el periodo de rebajas la agrupación realizará un balance más global, pero ha asegurado que la campaña está siendo "más floja" de lo que les gustaría, "especialmente" por la situación que se está viviendo como consecuencia de la pandemia por covid-19.

A este respecto ha asegurado que las medidas adoptadas para frenar los contagios y la propia situación generada, que al final hace que los hábitos de consumo del cliente "hayan cambiado o estén cambiando mucho".

En este sentido, ha reconocido que contaban con una "previsión mejor", dado que el inicio era "bueno" en cuanto a que coincidía con fin de semana y "había un medio puente" con la festividad de Reyes, pese a lo cual ha afirmado que cada año "quizás la duración y esa atracción de las rebajas es un poquito más corta".

Respecto al hecho de que este lunes hayan decaído en Euskadi las restricciones derivadas del covid-19, ha afirmado que el hecho de que los aforos estén ya en una "situación normal", al cien por cien, que la hostelería pueda realizar su labor con normalidad y que "incluso los eventos y la cultura tenga su atractivo" para que los clientes se acerquen a Bilbao, hace que la agrupación se muestre "positiva con respecto al futuro".

Por ello, ha dicho esperar que no se produzca "ningún traspiés" y ha defendido la necesidad de que se recuperen clientes, porque, según ha dicho, Bilbao "vive de su atractivo, de la suma de sectores muy importantes" y desde el inicio de la pandemia se ha andado "cojos", por lo que "recuperar todos los activos de la ciudad hace que el comercio, la hostelería, el turismo y todos empecemos un poco a hacer una progresión positiva". En ese sentido, ha destacado que esperan un "futuro halagüeño".

BALANCE DE 2021

Aio ha realizado también un balance del pasado año 2021 y ha indicado que se ha funcionado con menos restricciones que en los anteriores y que se han desarrollado campañas de consumo que han favorecido el "movilizar el consumo en sectores muy concretos", tanto en hostelería como cultura y moda.

El gerente de BilbaoCentro ha recordado que en 2020 "se cayó todo", pero ha reconocido que en 2021 se ha registrado una mayor venta y una "mayor normalidad", apoyados también en las campañas institucionales, lo que ha hecho que el ejercicio anterior haya sido más positivo, aunque ha recordado que se partía de una situación "muy, muy complicada".

Por ello, ha dicho esperar que a partir de ahora "todo sea progresivo" y se logre una "mejora exponencial", con respecto a 2020, "por supuesto, pero también incluso al 2021 y que no se vuelva "a lo mismo, porque en este caso, el consumidor no se comporta de la manera habitual, sino que "cambia sus hábitos por restricciones o por miedo o por situaciones de este tipo", porque eso al final lleva a que las compras se realicen en plataformas digitales", algo que "no aporta absolutamente nada ni al Territorio, ni a la ciudad, ni al empleo ni a la cohesión social".