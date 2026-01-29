Bilbobus actualizará sus tarifas a partir del 1 de febrero y cada viaje con Barik costará 0,73 euros

Archivo - Unidad de Bilbobus a su paso por el barrio de Uribarri - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bilbobus actualizará a partir del próximo 1 de febrero sus tarifas de manera moderada para garantizar la sostenibilidad del servicio, con lo que un viaje usando la tarjeta Barik (el mayoritariamente utilizado) pasará de 0,70 euros a 0,73 euros, con un coste final de 0,44 euros tras aplicar el descuento del 40%. Los billetes sociales Bilbotrans y Gizatrans subirán levemente de 0,34 euros a 0,36 euros, quedando en 0,22 euros con el descuento.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, a las nuevas tarifas, a las que se les aplicarán las actuales bonificaciones del 40 por ciento en todos los abonos y títulos multiviaje, hay que sumar la gratuidad para los menores de 15 años y el descuento del 50% para los menores de 26 años, que entró en vigor el 1 de julio del pasado año 2025.

Las tarifas de Hirukotrans (F20 y F50) se mantendrán accesibles con precios finales, una vez aplicadas las bonificaciones de 0,35 y 0,22 euros por viaje, respectivamente. Por último, con la entrada en vigor de las nuevas tarifas, el billete ocasional sin tarjeta pasará de 1,50 euros a 1,70 euros.

Por su parte, las tarifas del Funicular de Artxanda también se actualizan siguiendo los mismos criterios de sostenibilidad del servicio y entrarán en vigor una vez sean validadas por la Comisión de Precios de Euskadi. Así, con las nuevas tarifas, un viaje utilizando la tarjeta Barik/Creditrans pasa de 0,70 euros a 0,73 euros, con el descuento del 40% vigente, el precio efectivo es 0,44 euros.

Los billetes Bilbotrans y Gizatrans se actualizan de forma proporcional a Creditrans, pasando de 0,32 euros a 0,36 euros, quedando en 0,22 euros con el descuento aplicado. También en los billetes del Funicular se aplica la gratuidad para los menores de 15 años y se aplicará el 50% para los menores de 26 años.

Finalmente, un viaje ocasional sin tarjeta cuenta con un incremento de 50 céntimos, pasando los 3 euros a 3,5 euros y será de 6 euros si el viaje es de ida y vuelta. Las tarifas del Funicular deberán validarse por la Comisión de Precios de Euskadi antes de su entrada en vigor definitiva.

GRATUIDAD MENORES DE 15 AÑOS

Desde el 1 de julio de 2025 las personas menores de 15 años viajan de forma gratuita en Bilbobus y en el Funicular de Artxanda. Asimismo, las personas menores de 26 años que, además de la Barik personalizada, dispongan de un título 'Gazte' o abono joven válido, se benefician de un descuento del 50% en la tarifa de esos abonos jóvenes.

Para poder beneficiarse de esta medida, será necesario que la persona menor de 15 y menor de 26, disponga de una tarjeta Barik personalizada, que podrá solicitarse en la Red de oficinas del transporte público de Bizkaia del CTB, Metro Bilbao, Bizkaibus, EuskoTren, Renfe o Bilbobus. La obtención de dicha tarjeta la podrá realizar un tutor o tutora con su DNI y/o libro de familia en el caso de las personas usuarias menores de 15 años.