Bilbobus ofrecerá un servicio de lanzadera el 15 y 16 de mayo por los conciertos de Bad Gyal en Bilbao Arena

Archivo - La artista Bad Gyal durante un concierto en el Palau Sant Jordi - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BILBAO 14 May. (EUROPA PRESS) -

Bilbabus ofrecerá este próximo viernes, 15 de mayo, y el jueves, día 16, un servicio lanzadera para acudir a los conciertoS de Bad Gyal en el Bilbao Arena de Miribilla.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital vizcaína, la línea E7 partirá cada 10 minutos de las inmediaciones de la Plaza Circular, desde una hora antes del comienzo del evento, hacia el palacio de deportes --desde las 20.00 horas--, y al término del espectáculo.

Por otra parte, la línea G5 modificará su trayecto para habilitar una nueva parada en Askatasuna/Parkea en dirección Zabalburu/Hurtado Amezaga al finalizar el concierto.

El Consistorio ha recordado que, en un radio de 500 metros desde el Bilbao Arena, hay distintas paradas de metro, tren o tranvía que cuentan con conexiones directas a todos los barrios de la villa, además de a las localizaciones más próximas a la capital vizcaína.

También se habilitará una parada de taxi en Avda. Askatasuna, 11. El Ayuntamiento ofrece más información a través del 010 y en la app de Bilbobus, tanto para IOs como Android.