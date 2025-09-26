Bilbobus ofrecerá un servicio de lanzadera este sábado para el concierto de Manuel Carrasco en el Bilbao Arena

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bilbobus ofrecerá este sábado un servicio de lanzadera para las personas que asistan al concierto que Manuel Carrasco dará, a partir de las 21.30 horas, en el Bilbao Arena, en Miribilla, según ha informado el Ayuntamiento bilbaíno.

La línea E7 partirá cada 10 minutos de las inmediaciones de la Plaza Circular desde una hora antes del comienzo del evento hacia el Bilbao Arena (desde las 20.30 horas), y al término del mismo.

Por otra parte, la línea G5 modificará su trayecto para habilitar una nueva parada en Askatasuna/Parkea en dirección Zabalburu/Hurtado Amezaga al finalizar el concierto.

Desde el ayuntamiento han recordado que en un radio de 500 metros desde el Bilbao Arena hay distintas paradas de metro, tren o tranvía que cuentan con conexiones directas a todos los barrios de la Villa, además de a las localizaciones más próximas a la capital. También se habilitará una parada de taxi en Avenida Askatasuna, 11.