Bilbobus ofrecerá este viernes un servicio de lanzadera para el concierto de Europe

Mapa de la lanzadera de Bilbobus - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bilbobus ofrecerá este viernes, 9 de octubre, un servicio de lanzadera con motivo del concierto de Europe en el Bilbao Arena, según ha informado el Ayuntamiento.

La línea E7 partirá cada diez minutos de las inmediaciones de la Plaza Circular desde las siete de la tarde, una hora antes del comienzo del concierto, y también a su término.

Por otra parte, la línea G5 modificará su trayecto para habilitar una nueva parada en Askatasuna/Parkea en dirección Zabalburu/Hurtado Amezaga al finalizar el concierto.

El Ayuntamiento ha recordado que en un radio de 500 metros desde el Bilbao Arena hay también distintas paradas de metro, tren o tranvía y que se habilitará una parada de taxi en Avenida Askatasuna 11.