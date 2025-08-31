Bilbobus pone en funcionamiento su horario de invierno

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilbobus pondrá en funcionamiento este lunes, 1 de septiembre, su horario de invierno, tras los meses estivales de forma que las frecuencias volverán a ser las habituales, según ha informado el Ayuntamiento de la capital vizcaína.

Los horarios pueden consultarse en la web de la compañía, llamando al 010, en la Oficina de Atención a las personas usuarias --ubicada en la calle Licenciado Poza, 8-- o en la App de Bilbobus.

Además, el autobús turístico 'Bilbao City View' mantiene el horario de 10.30 a 19.30 horas, con salidas cada 30 minutos hasta el 30 de septiembre y con un horario adaptado con salidas cada hora a partir de ese día.

El Consistorio ha recordado que el servicio municipal de autobuses actualiza sus horarios, y frecuencias durante determinadas épocas "para adecuarse a las necesidades de las personas usuarias".