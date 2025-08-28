Bilbobus pone en funcionamiento el proximo lunes 1 de septiembre su horario de invierno

Archivo - Unidad de Bilbobus. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilbobus pondrá en funcionamiento el próximo lunes, 1 de septiembre, su horario de invierno, tras los meses estivales de forma que las frecuencias volverán a ser las habituales, según ha informado el Ayuntamiento de la capital vizcaína.

El Ayuntamiento ha precisado, en un comunicado, que los horarios pueden consultarse en la web de la compañía, llamando al 010, en la Oficina de Atención a las personas usuarias --ubicada en la calle Licenciado Poza, 8-- o en la App de Bilbobus.

Además, el autobús turístico 'Bilbao City View' mantiene el horario de 10.30 a 19.30 horas, con salidas cada 30 minutos hasta el 30 de septiembre y con un horario adaptado con salidas cada hora a partir de ese día.

El Consistorio ha recordado que el servicio municipal de autobuses actualiza sus horarios, y frecuencias durante determinadas épocas "para adecuarse a las necesidades de las personas usuarias".