Bilboko Konpartsak expresa su apoyo a los manteros desalojados que dormían en la plaza del Gas

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilboko Konpartsak ha reunido esta tarde a cientos de personas en el Arenal bilbaíno, bajo el lema "Dormir no es delito", para expresar su apoyo a los manteros desalojados por la Policía Municipal que dormían en la plaza del Gas y exigir al Ayuntamiento una solución habitacional para las personas manteras y en situación de calle.

En una concentración de 15 minutos llevada a cabo desde las siete de la tarde, en la que se han escuchado lemas en apoyo a los manteros destacando que "nadie es ilegal", las comparsas de Bilbao han lamentado la expulsión por parte de la policía de estos vendedores ambulantes "escudándose en las quejas recibidas por parte de algunos vecinos y vecinas de la zona".

En un comunicado, han subrayado que no van a tolerar ninguna agresión ni sexista, ni racista, ni LGTBIfóbica, por lo que han mostrado su apoyo al comparsero de Gogorregi que sufrió una agresión "racista y homófoba". Asimismo, han reprocado que este pasado lunes se produjo una intervención policial "desproporcionada contra una persona racializada".

"¿Es acaso dormir un delito? ¿No tienen derecho a techo? Pedimos que se tengan en cuenta los derechos humanos básicos y se empatize con las personas sin hogar, ya que los recursos institucionales son mínimos", han expresado, para exigir al Ayuntamiento de Bilbao que asuma su responsabilidad ante "estas agresiones racistas".

Siguiendo el protocolo contra agresiones, a las doce de esta noche harán una cacerolada en las txosnas para denunciar esta situación y exigir al Ayuntamiento soluciones "reales y alternativas dignas para estas personas", así como que garanticen herramientas para resolver la situación y, de esta manera, "gestionar adecuadamente la acogida".