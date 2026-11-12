Bizan abre el plazo para inscribirse en las comisiones organizadoras de sus actividades

Las personas mayores de 60 años interesadas en formar parte de las comisiones pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bizan, la red de centros para personas mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha abierto el plazo para inscribirse en las comisiones organizadoras de sus actividades.

Esta red cuenta actualmente con 308 usuarios que participan en las comisiones encargadas de proponer, diseñar, organizar y evaluar buena parte de las actividades que se ofrecen a las más de 37.000 personas que acuden a los 16 centros Bizan, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante el curso 2025-2026 se celebraron 106 comisiones. El plazo para incorporarse a estos grupos permanecerá abierto durante todo el mes de noviembre. Las comisiones constituyen uno de los principales instrumentos de participación de Bizan.

Este modelo, que comenzó a funcionar en 2010 y está recogido en el reglamento de la red, permite que en cada centro puedan constituirse hasta ocho grupos temáticos, integrados por un mínimo de tres personas mayores.

Las ocho temáticas son la educativa, escénica, audiovisual, excursiones, lectura, recreativa, salud y social. Cada comisión dispone de un presupuesto anual municipal para desarrollar sus propuestas y cuenta con apoyo técnico durante todo el proceso.

De las 308 personas que han colaborado en las comisiones, 229 son mujeres (74%), 78 hombres (25%) y una persona no binaria. Por edades, 174 participantes tienen entre 61 y 74 años (56%); 111 se sitúan en la franja de 75 a 84 años (36%), y 22 tienen 85 años o más. Durante este último curso se incorporaron por primera vez a las comisiones 65 personas: 41 mujeres (63%) y 24 hombres (37%).

Las personas mayores de 60 años interesadas en formar parte de las comisiones pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre en cualquiera de los centros Bizan o en la oficina de información Bizan Info, situada en el parque de La Florida. Cada persona puede participar hasta tres años consecutivos en una misma comisión y formar parte simultáneamente de un máximo de dos.