Bizkaia abre un proceso de reflexión sobre el modelo de cuidados de larga duración con expertos europeos

BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Bizkaia ha abierto un proceso de reflexión sobre el modelo de cuidados de larga duración con un grupo de expertos a nivel europeo. La sociedad vizcaína es unas de "las más envejecidas de Europa", con un 23% de su población, y una esperanza de vida que alcanza los 80,4 años en los hombres y 86,3 años en las mujeres, según los datos aportados por la institución foral.

La incitativa 'Bay of Biscay, Bay of Care' forma parte del plan de legislatura 'Bizkaia Egiten' de la Diputación de Bizkaia y está dirigida a hacer una reflexión sobre el modelo de cuidados de larga duración para "dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de atención a las personas en situación de dependencia, reto compartido en el conjunto de Europa".

En este sentido, el diputado de Acción Social, Sergio Murillo, ha insistido en que "los cuidados de larga duración son más necesarios que nunca" y ha advertido de que "seguirán siéndolo durante los próximos años", por lo que "es necesario dar respuesta hoy y anticiparnos al escenario futuro".

De este modo, ha señalado que "es momento de hacer una profunda reflexión sobre el modelo de cuidados de larga duración en Bizkaia y en Euskadi. Responder al reto demográfico no sólo en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos, desde la perspectiva de largo plazo y alineada con Europa. Y vamos a ser parte de esa reflexión en Europa".

A su entender, "los cuidados de larga duración son y deben ser el núcleo de la reflexión; qué cuidados queremos dar, dónde se deben o pueden dar, quién los deben dar, qué papel juega la persona destinataria de los cuidados, sus deseos, sus aspiraciones, su proyecto de vida... Ése es el debate si lo hacemos con perspectiva".

La materialización de 'Bay of Biscay, Bay of Care' se inició el pasado 3 de marzo con la aprobación, en Consejo de Gobierno, de un convenio de colaboración con Age Platform Europe, red europea de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas mayores. A través de la firma de este convenio, se ha constituido un grupo europeo de expertos para la definición de las bases del modelo futuro de cuidados de larga duración.

La primera reunión del grupo se produjo, de forma virtual, el pasado 7 de mayo. Sarah Harper, del Instituto de Envejecimiento de la Universidad de Oxford, presidió la mesa de personas expertas del ámbito universitario e investigador "con reconocida experiencia y conocimiento de los diferentes modelos sociales y sanitarios en Europa", ha explicado la institución foral.

Junto a la gerontóloga y demógrafa británica, forman parte de este grupo de expertos: Liesbeth De Donder (de la Free University of Brussels), Anne Hendry (miembro de Fundación Internacional para la Atención Integral y de la University of the West of Scotland),

Stefania Ilinca (Trinity College de Dublin), Giovanni Lamura (Instituto Nacional de Salud y Ciencia del Envejecimiento de Ancona en Italia) y Tine Rostgaard (Universidad de Estocolmo).

ENVEJECIMIENTO Y CRONICIDAD

Desde el Departamento de Acción Social han destacado que la necesidad de abordar una reflexión sobre el modelo futuro de cuidados de larga duración "parte de una realidad demográfica constatada durante los últimos años" y que constata que Bizkaia se encuentra "entre las sociedades más envejecidas de Europa".

En función de los datos que ha aportado, en las últimas cuatro décadas, la población de 65 años y más ha pasando del 8% de la población del territorio al 23% en la actualidad. En esta línea, se ha incrementado la esperanza de vida en 10 años durante los últimos 40 años, hasta situarse en 80,4 años en el caso de los hombres y 86,3 años en el caso de las mujeres.

La Diputación ha recordado que la prevalencia de cronicidad aumenta con la edad, de modo que supera el 80% de las personas de 65 y más años y el 90% en las de 75 y más años en Euskadi.

Además de los cambios demográficos de los últimos años, los responsables forales han apuntado que "las expectativas y las necesidades de las personas mayores también han cambiado, generando así el reto y la necesidad de transformar los servicios y recursos dirigidos a los cuidados de larga duración, se produzcan estos en residencias, en centros de día, en el hogar, tanto de manera informal como formal, remota o presencial, y tengan carácter social o sanitario".

"Ninguna de ellas es un elemento aislado, sino una pieza de un engranaje más grande. Un engranaje, un todo: los cuidados de larga duración", ha subrayado Sergio Murillo.

En este sentido, el diputado ha aclarado que la reflexión no surge por la coyuntura generada por el covid-19 durante los últimos meses, ni se circunscribe únicamente al ámbito residencial y al modelo de centros existente en la actualidad.

"En todo caso, nos debe dejar algunas enseñanzas, circunscritas a la capacidad de los centros para responder en un contexto pandémico. Se incorporará como un elemento más de reflexión en un proceso global y maduro de definición de las bases de un modelo de cuidados de larga duración para nuestro territorio y en Europa", ha precisado.