Bizkaia acoge a 584 menores, 239 más de su capacidad, y pide "mecanismos coercitivos" para comunidades que no cumplen

Varias personas se asean en las duchas públicas, en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta.- Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha advertido de que los recursos del territorio vizcaíno están "muy por encima de sus posibilidades", ya que acogen a 584 personas y "su capacidad ordinaria es de 345". Además, ha reclamado que se intente "agotar todos los medios para conseguir la reagrupación con sus familiares" de los menores que han llegado a Ceuta, y ha asegurado que, "hasta que eso no se consiga", las instituciones vascas no van a "empezar a hablar de repartos". Asimismo,

Etxanobe ha admitido, en declaraciones a Radio Euskadi recogidas por Europa Press, que no espera "demasiado" de la reunión de este jueves de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el órgano técnico previo a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia donde se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta.

En este sentido, ha lamentado que se está "normalizando" la situación de "crisis continuas" y que "no se tomen medidas suficientes" por parte del Gobierno de España, mientras comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox "se jactan públicamente no querer acoger y no crear plazas".

Esta situación, ha denunciado, "está ocasionando ya durante un largo tiempo una saturación" en el sistema de acogida de personas menores migrantes no acompañantes que llegan a Bizkaia.

Según ha explicado, desde que antes del verano decayera la situación de excepcionalidad que se había declarado en la red de acogida de Bizkaia, se está "nuevamente sufriendo un repunte de personas que están llegando" y los recursos "desde luego están muy por encima de sus posibilidades".

En función de los datos que ha aportado, Bizkaia tiene acogidas, actualmente, a 584 personas y "la capacidad ordinaria, conforme a lo que establece la normativa, es de 345 plazas", con lo que el territorio se "acerca ya a cifras de ocupación cercanas" a las que obligaron a declarar la excepcionalidad en el sistema.

MEDIDAS COERCITIVAS

Cuestionada sobre la posibilidad de acoger a más menores en el reparto de los menores que actualmente se encuentran en Ceuta, ha apelado a "ir paso por paso".

Según ha explicado, en este asunto, las instituciones vascas están "todos a una, trabajando conjuntamente", y consideran que "la obligación del gobierno de España en estos momentos respecto a lo que está ocurriendo en Ceuta es lograr la reagrupación de esos niños, niñas, adolescentes" que están en Ceuta en una situación "tan dura" de "vulnerabilidad" y de "peligro".

En la reunión de este jueves, las instituciones vascas plantearán que "hay que intentar agotar todos los medios para conseguir la reagrupación de esos niños con sus familiares". "Y hasta que eso no se consiga no empezaremos a hablar desde luego de repartos", ha asegurado Elixabete Etxanobe.

La diputada general ha subrayado que Bizkaia "lleva acreditando ya durante muchísimo tiempo su solidaridad, su cumplimiento con lo que establecen las leyes, los tratados internacionales", pero se ha llegado ya a "un momento de hartazgo institucional y cierto hartazgo también social".

A su entender, se necesita que el Estado "habilite mecanismos coercitivos para aquellas comunidades que no cumplen con sus obligaciones" porque "no puede ser" que mantengan esa actitud mientras otros, como Euskadi, cumplen "de manera excepcional con la obligación de atender a esas personas menores que llegan al territorio".

"Si todos todos cumpliéramos nuestras obligaciones, desde luego, Bizkaia, y otras regiones tampoco, no estarían en la situación de tensionamiento que llevamos ya muchísimo tiempo, demasiado, soportando", ha remarcado.