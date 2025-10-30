Bizkaia activará este sábado el Plan de Vialidad Invernal, con 90 quitanieves y 431 profesionales

BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia pondrá en marcha este sábado, 1 de noviembre, el Plan de Vialidad Invernal 2025-2026, que se prolongará hasta el 30 de abril y contará con 90 máquinas quitanieves y 431 profesionales activados, según los datos aportados por el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga.

El plan, presentado en Bilbao este jueves por el responsable foral de Infraestructuras, tiene como objetivo minimizar los efectos de la nieve y el hielo en la red viaria del territorio, garantizando la seguridad y la fluidez de la circulación, así como la coordinación de todos los medios humanos y materiales disponibles.

El presupuesto destinado al Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 asciende a 1,8 millones de euros y el equipo de profesionales activados para su desarrollo está compuesto por 431 personas.

El operativo tendrá disponibles 90 quitanieves, además de 20 silos, nueve acopios y cuatro almacenes de salmuera, además de dos depósitos de reserva ubicados en Erletxes (1.500 toneladas) y en la zona gestionada por Basalan (900 toneladas).

También se contará con las seis estaciones meteorológicas que ofrecen "información inmediata diaria" de las previsiones desde puntos estratégicos de la red viaria, como el Corredor del Kadagua (Balmaseda), Erletxes, carretera Bilbao-Mungia (Zabalondo), Arteaga y los altos de Autzagane y Barazar, esta última equipada con un nivómetro.

El plan clasifica las vías forales en cuatro niveles, en función de las condiciones meteorológicas. Así, el verde recomienda la circulación con prudencia, ante la aparición de las primeras nevadas que pueden causar "problemas en las carreteras". El amarillo previene a los conductores para que circulen con precaución por la aparición de hielo y nieve con un espesor de 5 centímetros.

El color rojo indica que hay dificultad en la conducción, por hielo generalizado en los viales y nieve con un espesor de entre 10 y 20 centímetros. Por último, el negro señala que la circulación es "imposible", ya que el hielo y la nieve acumulada con gran espesor impiden el tránsito de los vehículos.

Según ha destacado el diputado, el plan incorpora también diversos avances tecnológicos. Así, las quitanieves cuentan con cámaras que ofrecen imágenes en tiempo real y un software centralizado permite la gestión de la flota desde los centros de control, con la posibilidad de diseñar y enviar recorridos directamente a los vehículos para optimizar su guiado y eficiencia.

Entre las novedades de esta campaña, se encuentra la puesta en funcionamiento de una instalación fotovoltaica en la N-240 (pk 30 en Barazar), destinada al suministro energético de las instalaciones de almacenamiento cubierto de fundentes. Esta instalación cuenta con 20 paneles solares con una potencia máxima de 10 kilovatios y tres módulos de batería de 48 voltios y 3,5 kilovatios/hora cada uno.

Además, se han llevado a cabo labores de mantenimiento y reparación en las infraestructuras de acopio de fundentes, revisiones en las estaciones meteorológicas y el estudio de una nueva instalación fotovoltaica en el acopio de Erletxes A4.

Dado que "la previsión y la coordinación son claves para afrontar con eficacia las adversidades meteorológicas propias del invierno", la Diputación de Bizkaia trabaja "en total colaboración" con los ayuntamientos del territorio y con el Gobierno Vasco, "reforzando la comunicación y la respuesta" ante las incidencias que puedan producirse.

También ha destacado que el "papel esencial" de los centros de gestión de tráfico de la Diputación -con el Centro de Control de Malmasín (MKZ) como eje- en la supervisión de las carreteras y la coordinación de los equipos operativos, entre los que se incluyen los Bomberos de Bizkaia, Interbiak y personal técnico de la Diputación.

Carlos Alzaga ha realizado, asimismo, un llamamiento a la responsabilidad de las personas usuarias de la red viaria, a quienes ha apelado a mantenerse informadas del estado de las carreteras y extremar las precauciones en caso de tener que conducir en condiciones adversas.

BALANCE DE LA CAMPAÑA 2024-2025

Durante la campaña anterior, se activaron 29 alertas por nieve y temperaturas mínimas, todas de nivel amarillo. De ellas, 21 corresponden a alertas por frío extremo, registradas principalmente en enero y febrero.

En total, se emplearon 2.997 horas de trabajo con las máquinas quitanieves y se utilizaron 1.852 toneladas de sal, tanto en tareas preventivas como en intervenciones ante situaciones de hielo y nieve.