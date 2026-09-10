Bizkaia declara de nuevo la situación de excepcionalidad en su red de acogida de menores migrantes no acompañados

La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, en rueda de prensa en Bilbao. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha declarado de nuevo la situación de excepcionalidad en su red de acogida de menores migrantes no acompañados, que "se ha vuelto a tensionar de manera significativa" ante "el notable incremento de llegadas" registrado desde finales de mayo.

La red cuenta en la actualidad con 406 plazas en 17 centros y atiende a 594 menores, por lo que la declaración permitirá, según la institución, la activación de un dispositivo asistencial de emergencia con carácter transitorio en el territorio.

Arrizabalaga ha asegurado que Bizkaia cumple "incluso por encima de la responsabilidades" que le corresponden. "Estamos gestionando, no improvisando", ha dicho. En este sentido, ha pedido al resto de instituciones "responsabilidad, gestión y compromiso, porque proteger a estas personas menores exige una responsabilidad real".

"Pedimos a todas las instituciones que cumplan su parte y aporten recursos y soluciones estructurales que permitan ofrecer una respuesta estable, digna y comprometida", ha dicho.

La institución foral ha aprobado esta declaración al amparo de la Disposición Adicional Primera del Decreto 131/2008, de 8 de julio, que regula los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social.

Según ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de la Diputación vizcaína, Leixuri Arrizabalaga, la medida permitirá al Departamento de Acción Social habilitar, "con carácter excepcional, temporal y transitorio", recursos de acogimiento residencial diferentes de los regulados en decreto, "con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta del sistema de protección y garantizar la atención de las personas menores de edad que llegan al territorio".

"Este acuerdo permitirá, en consecuencia, la activación de un dispositivo asistencial de emergencia con carácter transitorio, destinado a descongestionar la red de acogida de menores migrantes no acompañados", ha insistido.

Arrizabalaga ha aclarado que la decisión responde a la actual situación de ocupación de la red ya que, a fecha de 8 de septiembre, los 17 recursos de acogida de Bizkaia atendían a 594 menores migrantes no acompañados, frente a las 406 plazas ordinarias de la red. "Esta situación está provocando nuevamente una sobreocupación generalizada de los recursos residenciales", ha indicado.

"REFORZAR Y ORGANIZAR"

También ha señalado que la anterior declaración de excepcionalidad, aprobada en noviembre de 2024, permitió, durante su vigencia, "adoptar medidas extraordinarias para adaptar la capacidad de acogida a la evolución de las necesidades".

Durante este periodo se llevaron a cabo diferentes actuaciones para "reforzar y reorganizar la red residencial", entre ellas la adecuación de recursos para atender a menores migrantes no acompañadas y el incremento de plazas residenciales estables.

Ha precisado que estas medidas "permitieron reducir progresivamente la sobreocupación" y aproximar los niveles de ocupación a la capacidad prevista, "evitando que ningún niño o niña migrante no acompañado quedara en situación de calle en Bizkaia".

Leixuri Arrizabalaga ha informado de que el Dispositivo Asistencial de Emergencia (DAE) finalizó su actividad el pasado 30 de junio, "de acuerdo con su carácter extraordinario y tal y como establecía su naturaleza temporal".

No obstante, según ha añadido, en junio se constató un incremento de las llegadas de menores a Bizkaia y, a lo largo de los meses estivales, "esta evolución ha vuelto a tensionar de manera significativa la red residencial". En concreto, entre el 1 de junio y el 31 de agosto se han registrado 224 nuevos ingresos, lo que supone una media de 2,5 incorporaciones diarias durante el periodo.

Según la portavoz, esta evolución "ha llevado nuevamente a una situación de sobreocupación de los recursos que dificulta la prestación de una atención individualizada y ajustada a las necesidades de las personas menores de edad atendidas".

La declaración de excepcionalidad en la red de acogida de menores migrantes no acompañados tiene como finalidad reforzar la capacidad de respuesta del sistema de protección y evitar que los niveles de ocupación comprometan la adecuada atención de las personas menores de edad en situación de desprotección.

La portavoz ha reiterado que la habilitación de recursos extraordinarios permitirá "disponer de una herramienta de respuesta ante situaciones de especial presión asistencial, manteniendo el carácter excepcional y temporal de esta medida".

Por último, ha asegurado que "continuará trabajando en la adecuación de la red de acogida a las necesidades existentes" y en "garantizar una respuesta que permita atender y proteger a las personas menores de edad en situación de desprotección".