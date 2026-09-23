Bizkaia destina 5,14 millones de euros hasta 2029 para combatir las especies invasoras de Urdaibai

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, en Gautegiz Arteaga donde han comenzado ha ejecutarse los trabajos para combatir las especios invasoras de Urbaibai - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha una actuación integral para combatir la presencia de especies vegetales invasoras de Urdaibai, con una inversión de 5,14 millones de euros hasta 2029.

Esta actuación se desarrollará hasta el 31 de diciembre de 2029 y la financiación se distribuirá en cuatro anualidades: 860.000 euros en 2026, 1,71 millones en 2027, 1,71 millones en 2028 y 860.000 euros en 2029, según ha informado la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, que este miércoles se ha desplazado hasta Gautegiz Arteaga para presentar la iniciativa.

Los trabajos se desarrollarán especialmente en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai, que alberga el ecosistema de marisma más importante de la costa vasca por su extensión y grado de conservación. Se trata además de un espacio de gran valor paisajístico y de especial importancia para las aves acuáticas durante sus migraciones, ha destacado Etxanobe.

El ámbito total de actuación abarca unas 430 hectáreas. Según los datos preliminares de la cartografía realizada durante los meses de julio y agosto, las especies exóticas invasoras están presentes actualmente en unas 130 hectáreas. De ellas, la Baccharis halimifolia ocupa aproximadamente 93 hectáreas y la Cortaderia selloana, conocida como plumero de la Pampa, alrededor de 19 hectáreas.

La Diputación Foral de Bizkaia ejecutará, a través de la sociedad foral Basalan, los trabajos para actuar en el estuario del Oka, las marismas y los sistemas dunares de Urdaibai. Los primeros trabajos han comenzado ya en los sectores de San Cristóbal, en Busturia, y Forua.

La diputada general ha precisado que el programa contempla no solo la eliminación de las plantas invasoras, sino también la recuperación posterior de las zonas afectadas y su seguimiento para evitar que vuelvan a extenderse.

BACCHARIS, PLUMERO DE LA PAMPA Y ONAGRA

Los trabajos se centrarán especialmente en las especies invasoras que actualmente generan mayores problemas en las zonas litorales y marismas de Urdaibai: la Baccharis halimifolia, la Cortaderia selloana y la Oenothera glazioviana.

Por su carácter invasor, la Baccharis halimifolia y la Cortaderia selloana son actualmente las especies más extendidas y problemáticas. Ambas tienen capacidad para transformar el hábitat en el que se instalan, desplazando a la vegetación autóctona y alterando el funcionamiento natural de estos espacios, han precisado desde la institución foral.

También se actuará sobre otras especies que actualmente tienen una distribución menor en la zona, como Crocosmia crocosmiiflora, Tamarix gallica, Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima y Buddleja davidii.

Antes de intervenir, se realizará una planificación detallada de las zonas afectadas. Basalan está ya elaborando un Plan de Erradicación y Restauración que permitirá determinar dónde se encuentra cada especie, conocer el grado de invasión y decidir la técnica más adecuada para su erradicación. El inventario combina el trabajo de campo con herramientas tecnológicas como los drones, que ayudarán a delimitar las áreas de actuación.

UNA ACTUACIÓN ADAPTADA A CADA PLANTA

La forma de eliminación dependerá de la especie, su tamaño y su estado de desarrollo. Los ejemplares podrán retirarse mediante arranque manual, corte manual o corte mecanizado, buscando siempre reducir al mínimo el impacto sobre la vegetación autóctona y el resto del ecosistema.

Actualmente trabaja sobre el terreno un equipo de cuatro personas, aunque el operativo se reforzará progresivamente hasta alcanzar entre 20 y 25 operarios, en función de la época del año y de la carga de trabajo.

Cuando sea técnicamente necesario para evitar que la planta vuelva a brotar, se podrá aplicar posteriormente un tratamiento fitosanitario. En estos casos, el producto no se dispersará sobre el terreno, sino que se aplicará de manera localizada mediante pincelado directo sobre el tocón o la superficie de corte inmediatamente después de eliminar la planta.

Este sistema permite actuar directamente sobre la planta invasora, reducir la afección sobre otras especies y disminuir la necesidad de repetir los tratamientos.

Los trabajos se programarán además teniendo en cuenta el ciclo de cada especie y, además, siempre que sea posible, la eliminación se realizará antes de la floración y de la dispersión de las semillas, para evitar que las plantas continúen propagándose.

En el caso de especies con una elevada capacidad de rebrote, como el taray, la falsa acacia, el ailanto o los ejemplares leñosos de Baccharis, los tratamientos localizados se realizarán preferentemente durante su periodo de mayor actividad vegetativa, entre mayo y septiembre, cuando resultan más eficaces.

RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ZONAS TRATADAS

La actuación no terminará con la retirada de las plantas, sino que en los espacios intervenidos se desarrollarán también trabajos de restauración de los hábitats, incluyendo la revegetación con especies autóctonas y otras medidas destinadas a mejorar la calidad ecológica del entorno.

Además, se realizarán inspecciones periódicas para localizar y eliminar posibles rebrotes o nuevas plantas procedentes de semillas que permanezcan en el terreno, con el objetivo de que la actuación sea efectiva también a medio y largo plazo.

El seguimiento incluirá igualmente revisiones mediante imágenes aéreas, teledetección y drones. También se analizará la evolución de indicadores ambientales como la superficie de carrizal o la presencia de aves nidificantes asociadas a estos hábitats.

Esta actuación irá acompañada además de una campaña de sensibilización y participación ciudadana, con el objetivo de facilitar que ayuntamientos y ciudadanía puedan reconocer e identificar las principales especies invasoras presentes en Urdaibai y colaborar en su detección. La Diputación realizará un llamamiento a los municipios y a la población para que se sumen a esta iniciativa y contribuyan a evitar su expansión.

CONVENIO

Esta intervención se enmarca en el convenio suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que articula la financiación de actuaciones de desarrollo sostenible en Urdaibai.

El programa para la eliminación de especies invasoras supone así "una de las grandes actuaciones concretas que comienzan a ejecutarse sobre el territorio con esos fondos, dentro de la línea destinada a la renaturalización, la restauración ambiental y la conservación de la biodiversidad", ha remarcado la Diputación.