Bizkaia destina 9 millones de Udalkutxa a cubrir posibles imprevistos de los ayuntamientos vizcaínos en 2026

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia destinará en 2026 un total de 8.966.238 euros procedentes del Fondo de Financiación Municipal, Udalkutxa, a cubrir gastos no previstos en sus presupuestos de los ayuntamientos vizcaínos, como los originados por fenómenos naturales, obligaciones impuestos por modificaciones normativas o de obras.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de este jueves, ha aprobado el Decreto Foral que establece los requisitos, obligaciones y procedimientos para el otorgamiento de transferencias, corrientes o de capital, destinadas a la financiación de estos gastos imprevistos, a realizar con cargo al Fondo Foral.

Tal y como ha informado la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, el crédito presupuestario aprobado para este concepto aumenta en 564.364 euros. Este año 2025 ha sido de 8,4 millones y de 8,1 millones en 2024.

La dotación destinada a este capítulo, ha detallado Arrizabalaga, es "siempre el 0,75% de la cantidad destinada a Udalkutxa y la cuantía máxima concedida a cada consistorio solicitante por imprevisto no supera los 500.000 euros".

El Decreto Foral que recoge las bases que regulan el procedimiento para la concesión de estas transferencias entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Para presentar solicitudes, los ayuntamientos dispondrán de un plazo de 4 meses, a contar desde el día siguiente a que se produzca el hecho que origina el gasto imprevisto.

Este gasto se entiende, ha precisado Arrizabalaga, "como aquel al que el consistorio no pueda hacer frente de inmediato, por derivarse de situaciones de difícil previsión para las que, además, carezca de adecuado crédito en el presupuesto".