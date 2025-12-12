Bizkaia recibe en el Parlamento Europeo la distinción de Región Europea del Deporte 2026

Una delegación de la Diputación Foral de Bizkaia en Bruselas para recibir la distinción oficial de Bizkaia Kirolur como Región Europea del Deporte 2026 - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bizkaia ha recibido en el Parlamento Europeo la distinción de Región Europea del Deporte 2026 en Bruselas, bajo el lema 'Bizkaia Kirolur', premio que permitirá al territorio "vivir un año excepcional en el ámbito deportivo, en el que se pondrá en valor y se visibilizará la actividad deportiva habitual del Territorio", han indicado desde la Diputación vizcaína.

La distinción ha sido recogida en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, por una delegación de la Diputación Foral de Bizkaia conformada por el director general de deportes, Carlos Sergio; y el jefe de servicio de deportes, Javier de María.

La candidatura fue presentada en marzo coincidiendo con la entrega de los Bizkaia Kirolak Sariak bajo el lema Kirolur -una fusión de las palabras "kirol" (deporte) y "lur" (tierra)- "reflejo de una firme apuesta institucional por el deporte como motor de cohesión social, salud pública y desarrollo sostenible".

Posteriormente, en mayo, Bizkaia recibió la visita de una delegación de ACES Europe para la elaboración previa de un proceso de evaluación, en el que los representantes pudieron conocer de primera mano las infraestructuras deportivas del territorio y valorar su alineación con los criterios establecidos por la organización.

La designación como Región Europea del Deporte supondrá "un impulso decisivo para fortalecer la práctica deportiva en el territorio y para proyectar internacionalmente el modelo vizcaíno de deporte y bienestar", ha valorado la Diputación.