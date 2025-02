Blue Öyster Cult, The Dead Daisies, Eric Bibb y Errobi se suman al BBK Bilbao Music Legends Fest

Las entradas de día ya están a la venta con un precio de 75 euros más gastos de gestión

BILBAO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Blue Öyster Cult, The Dead Daisies, Eric Bibb y Errobi sons las últimas incorporaciones al cartel del BBK Bilbao Music Legends Fest, patrocinado por la Fundación Bancaria BBK y el Ayuntamiento de Bilbao, y organizado por Dekker Events, que se celebrará los días 13 y 14 de junio de 2025 en el Bilbao Arena.

El festival dará comienzo el viernes 13 de junio con una jornada marcada por el rock en estado puro. Como cabeza de cartel y en un show exclusivo en el Estado, la legendaria banda estadounidense Blue Öyster Cult reafirmará su estatus como una de las formaciones más influyentes del género.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el grupo ha dejado una huella imborrable en la historia del rock con himnos como "(Don't Fear) The Reaper", "Burnin' for You" y "Godzilla". "Su inconfundible fusión de hard rock, matices progresivos y un universo lírico cargado de misterio promete un espectáculo a la altura de su legado, consolidando su actuación como una de las más esperadas del día", han destado desde la organización.

El cartel del viernes también contará con la presencia de la icónica Lita Ford, pionera del hard rock y ex guitarrista de The Runaways, quien desplegará toda su energía en un directo arrollador. Su virtuosismo en la guitarra y su inconfundible voz reafirmarán su estatus como una de las figuras más representativas de la escena musical.

SEX MUSEUM

La jornada también contará con el enérgico rock-blues de Samantha Fish, guitarrista y cantante de Kansas, cuyo estilo combina potencia y versatilidad, reflejado en discos como Kill or Be Kind y Faster. Además, los madrileños Sex Museum celebrarán su 40 aniversario con un set cargado de clásicos y adelantos de su próximo álbum, haciendo un recorrido por su evolución, desde el garaje rock hasta el hard rock psicodélico.

El sábado 14 de junio, el festival reunirá sobre el escenario a referentes del rock progresivo, el hard rock, la psicodelia y el blues en una jornada que promete ser inolvidable. El gran protagonista de la noche será Alan Parsons Live Project, el legendario músico, productor e ingeniero de sonido británico, reconocido por su trabajo en álbumes legendarios como "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd y "Abbey Road" y "Let It Be" de The Beatles. Parsons llevará a Bilbao un espectáculo impecable, repleto de clásicos de The Alan Parsons Project, como Eye in the Sky, Don't Answer Me y Games People Play.

A su actuación se suman The Dead Daisies, banda por la que han pasado grandes leyendas del rock y en esta ocasión con una formación de lujo compuesta por: Dough Aldrich (Whitesnake, Dio), John Corabi (Motley Crue, Angora), David Lowy (Red Phoenix), Michael Devin (Whitesnake, From the Earth), Tommy Clufetos (Ozzy Osbourne, Alice Cooper). Juntos, llevarán al Legends a lo más alto con enérgico hard rock, repleto de riffs potentes y voces melódicas.

Además, el festival recibe al neoyorquino Eric Bibb, una de las figuras más influyentes del blues y la música de raíces. Con una carrera de más de cinco décadas, Bibb ha desarrollado un estilo único que fusiona folk, blues y sensibilidades contemporáneas, abordando temas de justicia, espiritualidad y humanidad en su música. Su capacidad para contar historias y transmitir emociones a través de sus letras y su guitarra lo han convertido en una referencia indiscutible del género.

ERROBI

Completando el cartel del sábado, el festival contará con la presencia de Errobi, una de las bandas más emblemáticas del rock euskaldun. Formados en los años 70, fueron pioneros en la fusión del rock progresivo con sonidos tradicionales vascos, creando un estilo único que influyó en generaciones.

Su participación en el festival será un homenaje a su legado, con un repertorio que promete emocionar al público y convertir su actuación en uno de los momentos más especiales del festival.

Con entrada gratuita para menores de 14 años, el festival fomenta un ambiente "inclusivo y familiar, al tiempo que contribuye a la dinamización cultural y social de la ciudad", han destacado los organizadores.

También se reservará un espacio destacado para el talento emergente en su escenario Voodoo Child, ubicado en la explanada exterior del Bilbao Arena. En esta edición, el viernes contará con las actuaciones de Colajets, Head Holes y Sonic Trash, mientras que el sábado será el turno de Los Retros, The Cherry Boppers y Ziraun.

Las entradas de día ya están a la venta con un precio de 75 euros más gastos de gestión. También se pueden adquirir los bonos de dos días a través de la web oficial del festival.