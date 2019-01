BNG, Bildu y ERC presentan su coalición para las europeas con una llamada a "frenar el fascismo y la represión"

Publicado 25/01/2019 15:12:37 CET

Nacionalistas vascos, gallegos y catalanes reivindican su candidatura como "la Galeuzca del siglo XXI"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas soberanistas BNG, EH Bildu y ERC han presentado este viernes en Santiago de Compostela su coalición para las elecciones europeas 'Ahora repúblicas', con la que quieren llevar a Europa "la voz de las naciones sin estado" para "frenar el fascismo y la represión".

La candidatura de las organizaciones independentistas de izquierda de Euskadi, Galicia y Cataluña ha sido presentada en un acto celebrado en la capital gallega, en el que ha participado la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, acompañada por su compañera de partido y eurodiputada, Ana Miranda; el cabeza de lista de EH Bildu, Josu Juaristi, y la número dos en la candidatura de ERC, Diana Riba.

El encargado de abrir el acto ha sido el escritor Suso de Toro, quien la pasada semana anunció su ingreso como militante en el Bloque Nacionalista Galego. El dramaturgo compostelano recordó que la existencia de "presos políticos" obliga a "rebelarse frente al autoritarismo" y hacer frente a "la idea" de que las naciones sin estado "no existen, de que son insignificantes".

De Toro ha llamado a "plantar cara" a "la oligarquía que roba oportunidades y riqueza a los ciudadanos, y que tiene al Estado como propiedad suya". "La oligarquía usa al Estado para perseguir la disidencia. Frente a ello, la respuesta es esta candidatura", ha aseverado el escritor, para remarcar que la coalición de ERC, Bildu y BNG no solo "va a defender los intereses particulares de vascos, gallegos y catalanes", sino también "los intereses de todos los ciudadanos".

A continuación, la líder frentista Ana Pontón ha tomado la palabra para, tras dar la bienvenida en catalán y euskera a los representantes de ERC y EH Bildu, remarcar que este 25 de enero "es un día importante para las personas que defienden los derechos nacionales y sociales de los pueblos".

Pontón ha defendido la alianza para el 26 de mayo como "la Galeuzca del siglo XXI, que sigue el hilo que hace 100 años empezó Castelao". Una unión de las fuerzas de las naciones periféricas del Estado español que, para Pontón, es necesaria en la actualidad para frenar "la involución democrática" que promueve "un españolismo que se niega a aceptar una realidad viva: que las naciones sin estado existen y que no hay libertad sin el derecho de los pueblos a decidir su futuro".

JUNQUERAS, NÚMERO UNO

'Ahora Repúblicas' (Ara Repúbliques, Orain Errepublikak o Agora Repúblicas, escrito en catalán, euskera y gallego) estará encabezada por el exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, en la actualidad en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners a espera de que arranque el juicio del 'procés'.

La catalana Diana Riba, esposa del exconseller también encarcelado Raül Romeva, ha recordado a los políticos catalanes "que están en prisión por hacer política y porque los que los han encarcelado lo han hecho porque han renunciado a hacer política".

"Por eso es oportuno recordar que hacer un referéndum no es delito, que manifestarse no es hacer una rebelión y que protestar no es organizar un tumulto", ha incidido Riba, quien ha llamado a plantar cara "al totalitarismo" a través de la apuesta por "la izquierda transformadora".

En todas las intervenciones del acto --celebrado en el hotel Palacio del Carmen, lugar en el que hace medio año el presiente gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunció su renuncia a liderar el PP nacional-- ha sobrevolado la idea de "auge" de la extrema derecha en España y Europa.

En palabras de Diana Riba, los resultados de las elecciones del mes de mayo depararán un Parlamento europea en el que habrá "un grupo importante de diputados de extrema derecha", lo que supondrá "un desafío importante" para las organizaciones "progresistas, feministas, ecologistas y que defienden la libertad".

"AHORA REPÚBLICAS"

Para la candidata del BNG y actual eurodiputada Ana Miranda, la candidatura 'Ahora repúblicas' representa una apuesta para "luchar contra el fascismo" y defender los "derechos" de las personas y los pueblos con una perspectiva "internacionalista".

"Si el Bloque está, Galicia está", ha subrayado Miranda quien, tras tener palabras de agradecimiento para el histórico político y ex eurodiputado Camilo Nogueira (presente en el acto), ha reivindicado que el escaño del BNG "seguirá siendo para el pueblo gallego".

COLABORACIÓN HISTÓRICA

"Compartimos una cultura de colaboración histórica frente a la negación de aceptar el derecho a decidir de los pueblos por parte del Estado español", ha declarado, durante su intervención, el candidato de EH Bildu Josu Juaristi, que ha llamado a trabajar para que "el futuro y derechos de las naciones sin estado estén en la agenda europea".

"Lo que hagamos ahora determinará el futuro de nuestras naciones y el modelo de sociedad del que nos dotaremos. Queremos sociedades abiertas, progresistas, feministas, ecologistas y solidarias para conquistar nuestros derechos como pueblos", ha incidido, para, a continuación, emplazar a "sumar aliados en Europa".