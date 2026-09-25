Bolaños avisa del "delirio de la derecha y ultraderecha" plasmado en el manifiesto de la marcha contra la invasión ceutí

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, en una comparecencia en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido este viernes en Bilbao del "delirio" al que han llegado "la derecha y ultraderecha", que se plasma en el manifiesto de la protesta convocada para este sábado en Madrid contra "la invasión de Ceuta", en la denominada "Marcha por la Dignidad".

Bolaños, que ha comparecido ante los medios de comunicación en la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, ha recordado que este sábado se celebrará una manifestación en Madrid y ha pedido "encarecidamente a toda la ciudadanía" que lea el manifiesto que han hecho público los convocantes de la protesta, porque, a su juicio, "demuestra el delirio en el que está la derecha y la ultraderecha en nuestro país".

En todo caso, también cree que puede ser bueno "que se aclaren las cosas y mañana en esa manifestación se produzca la presentación en sociedad de la nueva coalición reaccionaria al PP, Vox y Alvise, bajo una convocatoria y un manifiesto absolutamente delirantes".

El texto de la protesta contra la "invasión de Ceuta", llamada "Marcha por la Dignidad", que respaldan PP y Vox, pide que se juzgue al presidente, Pedro Sánchez, por "traición". Organizada por 'Sociedad Civil Española, plataforma que asegura que reúne a 200 entidades, reclama, además de procesamiento de Sánchez, "la militarización" de la ciudad autónoma y expulsión a Marruecos de "todos los invadores", y que se garanticen elecciones "limpias" sin que se "adultere el censo".