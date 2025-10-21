Bolaños descarta crear nuevas secciones en los juzgados de Barakaldo y Vitoria

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha descartado la posibilidad de crear nuevas secciones en los juzgados de Barakaldo (Bizkaia) y Vitoria, alegando que la ampliación "no se justifica" en base a "las cifras objetivas".

Así lo ha manifestado Bolaños durante la sesión de control al Gobierno en el Senado ante una pregunta del PNV en la que se quejaba al ministro por la situación de los juzgados de Barakaldo y Vitoria, con motivo del decreto por el que se dotan nuevas plazas en Secciones de Violencia sobre la Mujer, se crean Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y se amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, Bolaños cree que el caso relacionado con el juzgado de Barakaldo es "verdaderamente ejemplar". "Después de haber transformado un juzgado de instrucción en uno de violencia sobre la mujer, los juzgados de instrucción que restan en Barakaldo tienen una carga de trabajo media del 84%", ha dicho.

Por ello, ha añadido que no se acercan al cien por cien de carga de trabajo que "justificaría crear una nueva sección de violencia sobre la mujer y no tocar los juzgados de instrucción". "Y tres cuartos de lo mismo en el caso de Vitoria. No se ha justificado con las cifras objetivas que se cree una nueva sección", ha apostillado también, aunque ha dicho que entiende las reivindicaciones de los alcaldes, operadores jurídicos y abogados.

"Pero nosotros en el Ministerio estamos tomando decisiones con cifras objetivas, incontestables", ha sentenciado.