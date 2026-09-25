Bolaños espera que las comunidades se pongan a disposición del Gobierno de España para que Ceuta recupere la normalidad

1120145.1.260.149.20260925122022 El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños - H.BILBAO

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, espera que las comunidades autónomas muestren su solidaridad con Ceuta, no solo públicamente, sino que se pongan a disposición del Gobierno de España para que la ciudad autónoma recupere la normalidad "con arreglo a la Ley y con humanidad".

Bolaños, en declaraciones a los periodistas después de la reunirse con la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, en la Subdelegación del Gobierno en Bilbao, ha destacado que en Ceuta se está haciendo "un trabajo ímprobo para conseguir que se recupere la normalidad lo antes posible" ante la situación generada por la entrada de miles de personas migrantes a finales de julio.

El ministro ha asegurado que "esto está conllevando un trabajo verdaderamente extraordinario de miles de servidores públicos que están allí destinados". "Queremos que se recupere la normalidad en Ceuta y queremos hacerlo con arreglo a la ley, con humanidad y siendo conscientes de que estamos ante un problema complejo que necesita días", ha añadido.

Preguntado por la petición de Garmendia al Gobierno Vasco para que haga un esfuerzo adicional para acoger menores en Ceuta, ha indicado que "todas las soluciones que se plantean", esa también, "se analizan, se estudian y se trabajan".

"Pero nuestro objetivo fundamental, nuestro objetivo prioritario es que Ceuta recupere cuanto antes la normalidad y, por supuesto, hacerlo con arreglo a la Ley y con la solidaridad de todos", ha apelado.

El ministro ha explicado que esa solidaridad "no solo tiene que ser expresada públicamente, sino que la solidaridad por parte de las administraciones públicas ha de ser también ponerse a disposición de lo que necesite en este caso el Gobierno de España".