Bolaños pide altura de miras para aprobar medidas en Vivienda y lamenta que PP y Vox "representen a los especuladores"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, en una comparecencia en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido "altura de miras y responsabilidad" a los grupos parlamentarios para poder aprobar el próximo martes en un Real Decreto Ley un paquete "completo y potente" de medidas en materia de Vivienda, pero ha asegurado que PP y Vox "ni están ni se les espera" porque "son representantes de los especuladores y no de los ciudadanos que necesitan vivienda".

Bolaños ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha acudido a la subdelegación del Gobierno junto con la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, y se ha referido a las medidas que pretenden impulsar en el ámbito de la vivienda después de que este miércoles fuera desahuciada en Madrid una mujer, de 87 años, que no podía asumir la subida del alquiler de su vivienda, propiedad de Urbagestión Desarrollo e Inversión.

En su intervención ante los medios de comunicación, el ministro de Presidencia ha asegurado que España es "ejemplo en muchas materias", se le "reconoce internacionalmente", y es un país que "se mira con admiración en multitud de materias", pero ha reconocido que no se puede negar que hay un problema que afecta a miles de ciudadanos y es el de la vivienda.

No obstante, Bolaños ha defendido que el Gobierno central es "sin duda" el que "más ha hecho porque los ciudadanos tengan un derecho a la vivienda accesible".

En este sentido, ha recordado que aprobaron la primera ley de vivienda de la democracia, así como distintas moratorias y escudos, antidesahucios. No obstante, ha apuntado que el último no se aprobó por "el voto en contra de la derecha y de la ultraderecha".

"Hemos aprobado bastantes decretos con moratorias antidesahucios. Hemos creado una empresa pública Casa 47 para promover el acceso a la vivienda de personas con menos recursos que lo pueden hacer y estamos llevando a cabo inversiones en materia de vivienda que son sencillamente espectaculares respecto a periodos anteriores", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que van a invertir 7.000 millones de euros en el periodo que va de 2026 a 2030, y van a facilitar una financiación de más de 23.000 millones para poder "garantizar el acceso a una vivienda asequible a miles de ciudadanos que tienen dificultades económicas para hacerlo".

No obstante, ha reconocido que "no es suficiente" y hay que hacer "más". En este sentido, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones con competencia en vivienda y sería "bueno" que colaboraran todas las comunidades autónomas.

En este sentido, ha denunciado que "en aquellas donde gobierna el PP y Vox no se está aplicando la ley de vivienda", lo que está "perjudicando objetivamente a la gente del país". A su juicio, ello está "impidiendo que los resortes y medidas que contiene la ley de vivienda se apliquen en todo el territorio de España".

PP Y VOX, "REPRESENTANTES DE ESPECULADORES"

"Es verdad que cuando hay una crisis en España, da igual que sea Ceuta, que sea la vivienda, cualquier otra, PP y Vox ni están ni se les espera. Y en materia de vivienda en concreto, ellos son representantes de los especuladores, no de la gente, no de los ciudadanos que necesitan vivienda", ha manifestado Bolaños.

El ministro ha asegurado que se está ante un problema "grave", un problema de Estado y "se necesitaría a todos", pero "lamentablemente la derecha y la ultraderecha representa a los especuladores y no a la gente que necesita vivienda".

En todo caso, cree que hay que "seguir trabajando" y "hacer más" porque se está "ante un problema que es complejo y que es difícil de solucionar en el corto plazo".

Félix Bolaños ha manifestado que, por ello, trabajan en ese "paquete de medidas potente, completo" para facilitar el acceso a la vivienda a personas que tienen dificultades económicas y, en segundo lugar, para evitar "desahucios tan traumáticos que tanto conmovieron como el del pasado miércoles de Maricarmen".

ALTURA DE MIRAS Y RESPONSABILIDAD

Por ello, ha pedido "altura de miras y responsabilidad" a los grupos parlamentarios. Según ha señalado, están hablando con todos los que "desean llegar a un acuerdo, con todos los que quieren facilitar el acceso a una vivienda asequible con el objetivo de llevar el próximo martes un Real Decreto Ley para aprobar este paquete de medidas completo y potente en materia de vivienda de cara a garantizar un acceso asequible".

"Estamos hablando con todos los que desean acabar con este problema de la vivienda y eso significa que hay fuerzas políticas en la derecha y en la ultraderecha que están al servicio de los especuladores y por tanto, no tienen ningún interés en aprobar el decreto ni el próximo martes ni nunca", ha insistido Bolaños, que ha añadido que incluso han "tumbado decretos que han provocado, por ejemplo, el desahucio de Maricarmen el pasado miércoles".

Ante los planteamientos de Junts y Podemos, ha añadido que, por ello, pide "altura de miras y responsabilidad" a los grupos parlamentarios porque se está "ante un problema complejo". Félix Bolaños ha afirmado que todos las formaciones con las que están hablando "tienen la voluntad de aprobar medidas para facilitar el acceso a una vivienda asequible".

"A partir de ahí, cuando las conversaciones y las negociaciones son públicas, se dificultan muy mucho la llegada a un acuerdo. Por eso, creo que tenemos que volver a los clásicos, conversaciones privadas, acuerdos públicos", ha añadido.

El ministro de Presidencia ha asegurado que van a trabajar y se van a "dejar la piel" para que el martes puedan aprobar un Real Decreto Ley con "medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible".

En concreto, sobre la postura de Junts ha indicado que están hablando con esta formación para llegar a un acuerdo y aprobar el Real Decreto Ley pero ha insistido en que no solo con Junts, porque el Parlamento español es "muy plural y fraccionado".

Por lo tanto, ha asegurado que tienen que "hablar, consensuar y acordar" con diferentes grupos parlamentarios con "intereses que son distintos". "Tenemos que conciliarlos en unas medidas que puedan facilitar el acceso a la vivienda a un precio asequible a los ciudadanos que tienen dificultades en este momento", ha manifestado.

Felix Bolaños ha insistido que es bueno que las conversaciones "sean discretas", que se trabaje "fuera de foco". "Y que sin duda alguna vayamos avanzando poco a poco para que podamos lograr el objetivo de aprobar el martes en Consejo de Ministros este decreto ley sobre vivienda", ha añadido.

El ministro ha señalado que no es partidario de fórmulas de expropiación que "no llevan a ninguna parte y que no tienen encaje claro en la Constitución española". Por ello, cree que hay que buscar soluciones que sean "integrales" para la generalidad de la gente que tiene problemas para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad. "Para que sea más fácil acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad y para evitar también desahucios tan horribles como el que pudimos ver el pasado miércoles de Maricarmen", ha apuntado.

Por último, Bolaños ha añadido que todas las manifestaciones que se están produciendo en España para defender el derecho a una vivienda a un precio asequible cuentan "con el respeto del gobierno de España". "Claro que sí, porque estamos ante un problema que estamos intentando solucionar", ha añadido.