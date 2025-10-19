Bomberos continúan las labores de extinción del incendio en Sierra de Elgea en Álava iniciado el sábado por la tarde

Bomberos trabajan en sofocar un gran incendio en la Sierra de Elgea, en Álava. - CARLOS GONZÁLEZ - EUROPA PRESS

BILBAO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de varios parques de Álava, ayudados de efectivos de Bizkaia y Gipuzkoa, continúan trabajando para sofocar un gran incendio en la Sierra de Elgea, que comenzó este pasado sábado por la tarde entre Arriola y Narbaiza, y que avanza propiciado por el viento, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El fuego se inició a las ocho de la tarde de este pasado sábado y efectivos de Bomberos han trabajando durante toda la noche con maquinaria pesada y continúan este domingo las labores para controlar el incendio, que se extiende por una zona de difícil acceso propiciado por el viento del sur.

Por el momento, no hay viviendas afectadas por el fuego y tampoco se han registrado heridos, según han trasladado desde el Departamento de Seguridad.