Bomberos dan por controlado el incendio forestal de Mallabia (Bizkaia)

Europa Press País Vasco
Publicado: viernes, 10 abril 2026 19:35
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BILBAO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dotaciones de bomberos han dado por controlado sobre las siete y media de la tarde de este viernes el incendio forestal registrado en la localidad vizcaína de Mallabia, junto a la carretera Bi-633, según han informado el Departamento vasco de Seguridad y la Diputación foral de Bizkaia a Europa Press.

El fuego ha comenzado a las seis menos veinte de la tarde en las inmediaciones del barrio de Zengotita y desde entonces los bomberos intentan apagar este siniestro de pequeña dimensión, cuyas labores de extinción se han visto dificultadas por la mala accesibilidad de la zona.

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