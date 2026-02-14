Bomberos de Gipuzkoa realizan una veintena de intervenciones, sobre todo, por caída de árboles y ramas

Archivo - Camión de bomberos de Gipuzkoa - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Gipuzkoa han realizado desde la pasada noche una veintena de salidas por el temporal, principalmente para atender la caída de árboles y ramas, según han informado fuentes de la Diputación foral a Europa Press.

Euskadi está desde el viernes y durante este sábado en aviso amarillo por lluvias persistentes que podrían acumular hasta 80 litros/m2 en 24 horas, vientos intensos del norte-noroeste de más de 100 km/h y nieve por debajo de 1.000 metros.

Como consecuencia del temporal, los Bomberos de Gipuzkoa han realizado desde las doce de la pasada noche hasta las dos de la tarde una veintena de salidas, sobre todo, por la caída de árboles y ramas en la zona de la costa, especialmente en Bidaoaldea.