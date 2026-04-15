Bomberos se movilizan ante la Diputación de Bizkaia para reclamar un "convenio digno"

Movilización de Bomberos de Bizkaia - UGT

BILBAO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Personal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Bizkaia se ha movilizado este miércoles ante el Palacio foral en Bilbao, bajo el lema "Separados somos débiles, juntos ¡imparables!", para reclamar "un convenio digno".

La protesta estaba convocada por CCOO, UGT, LAB y CNT y ha estado presidida por una pancarta en la que se podía leer "Reconocimiento profesional, salud y seguridad".

El objetivo de la concentración es la reivindicación de cuestiones que consideran "imprescindibles" para una correcta ejecución de sus funciones: un convenio en el que, al igual que en los de la Comunidad de Madrid y la Generalitat Catalana, se reconozcan los factores reductores por nocturnidad y descanso diario, así como el número de festivos calendarizados; y reconozcan y cuantifiquen las indemnizaciones por enfermedades profesionales específicas de bomberos, reconocidas por la OMS.

Además, piden que mediante comisiones y grupos de trabajo puedan participar en la confección de los pliegos para las licitaciones de los concursos en la compra de equipos de trabajo que luego usan los bomberos.

De mismo modo, reclaman participar en la confección de los procedimientos de trabajo que luego llevan a cabo, donde se prime la seguridad y la salud en el trabajo "sin escatimar en medios ni en recursos", que se haga una nueva valoración del puesto y se actualicen los complementos de destino a la nueva categoría para romper la brecha salarial dentro del servicio, y que se desarrolle una carrera profesional "real".

ELA

Por su parte, ELA, que no convocaba esta protesta, reclama la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla, que sitúa en un 9%, así como el reconocimiento de la deuda acumulada desde 2021 y el compromiso para su restitución.

En un comunicado, ELA ha indicado que es "imprescindible" actualizar los complementos salariales y los descansos compensatorios para adaptarlos a la realidad actual. En relación a la valoración de puestos de trabajo, apuesta por desarrollar plenamente la Ley de Bomberos, "dando continuidad al trabajo ya realizado y cerrando así el proceso iniciado".

También ha defendido la necesidad de impulsar la carrera profesional horizontal como una vía de desarrollo para el conjunto del personal de la Diputación Foral de Bizkaia y el IFAS. En materia de organización del trabajo, plantea la reducción de la jornada anual hasta las 32 horas semanales y la implantación de medidas efectivas de conciliación, "considerándolas claves para mejorar las condiciones laborales de la plantilla".