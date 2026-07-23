Bomberos refrescan las zonas de Alonsotegi y Erandio donde se produjeron dos incendios ya extinguidos

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BILBAO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos han refrescado a primera hora de esta mañana las zonas de Alonsotegi y Erandio, en Bizkaia, donde este miércoles se produjeron dos incendios que quedaron extinguidos, según ha informado a Europa Press el Departamento de Seguridad.

El fuego de Alonsotegi comenzó sobre las dos y media de la tarde, al parecer por un chispa generada por una herramienta utilizada en unas obras en una campa cercana al núcleo urbano.

En el transcurso de las labores de extinción, un bombero tuvo que ser asistido por sanitarios de una ambulancia tras resultar herido durante las labores de extinción del mismo. Este incendio forestal quedó controlado sobre las ocho y media de la tarde de este miércoles, si bien a las diez y media de la noche todavía había algunos focos activos, aunque finalmente quedó extinguido.

A primera hora de este jueves a la mañana, los Bomberos han acudido a refrescar la zona, al igual que han hecho en las inmediaciones de Macro en Erandio, donde también se produjo un incendio poco antes de las tres de la tarde, pero que quedó finalmente extinguido sobre las siete de la tarde.