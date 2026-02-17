La BOS homenajeará a Arriaga en el concierto inaugural del festival Musika-Música

BILBAO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) y la Sociedad Coral de Bilbao ofrecerán el concierto inaugural de la 25º edición del Festival Musika-Música, en el que la orquesta bilbaína realizará un homenaje a Juan Crisóstomo de Arriaga en el 200º aniversario de su fallecimiento.

El festival Musika-Música, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, se inaugurará el 6 de marzo, a las 19.00 horas, en el Teatro Arriaga con un concierto a cargo de la BOS y la Sociedad Coral de Bilbao, bajo la dirección de François López-Ferrer.

En el programa de apertura, la BOS rendirá homenaje a Juan Crisóstomo de Arriaga en el 200º aniversario de su fallecimiento, con la interpretación de su 'Sinfonía en re menor'. A continuación, sonará 'Te Deum' de G. Bizet, partitura que cantará la Sociedad Coral de Bilbao, ha informado el Ayuntamiento.

A partir de ese mismo día, el Palacio Euskalduna acogerá el grueso de la programación del festival, con 68 conciertos, "en su habitual formato de maratón, con sesiones musicales simultáneas de aproximadamente 45 minutos de duración".

El Auditorio concentrará los grandes conciertos sinfónicos y corales con una programación centrada en obras especialmente representativas del repertorio. Se interpretarán composiciones de Dvorák, de Beethoven, de G. Mahler, de J. Brahms y de R. Wagner, además de obras de compositores como S. Prokofiev, E. Elgar, R. Schumann, Chaikovski, Mozart y R. Strauss.

La programación coral y vocal ocupará igualmente un lugar destacado con la interpretación de 'Carmina Burana' de Carl Orff y el 'Schicksalslied' de Brahms.

La programación en el Auditorio culminará con un concierto de clausura de la mano de la Orquesta Ciudad de Granada, dedicado al compositor Manuel de Falla con motivo del 150º aniversario de su nacimiento.

La Sala 0B, dedicada a las orquestas de cámara, acogerá formaciones europeas que visitan por primera vez el festival. Estarán sobre el escenario agrupaciones como Franz Liszt Chamber Orchestra, Solistas de Zagreb, English Chamber Orchestra, Gli Incogniti, entre otros, con obras de Vivaldi, Bach, L. Weiner o G. F. Haendel.

La Sala 0D, centrada en el repertorio camerístico, acogerá conciertos de cuartetos y tríos, con obras de compositores como Beethoven, Schubert o Haydn, junto a propuestas "menos habituales" dentro del festival. Entre ellas destaca un concierto de piano a cuatro manos y para dos pianos a cargo del Dúo del Valle, así como la participación de Collegium Musicum Madrid, con Martín Llade como narrador y Manuel Minguillón al laúd y como director.

En la Sala 0A ofrecerán conciertos la agrupación La Spagna, la soprano Olatz Saitua, junto a la mezzosoprano Ainhoa Zubillaga y la pianista Itxaso Sáinz, Esemble Galdós bajo la dirección de Iván Martín con una puesta en escena titulada 'Café con Proust', el Trío Camelot y el pianista Luis Fernando Pérez.

El festival reservará asimismo un espacio para los jóvenes intérpretes y conservatorios de Euskadi y del resto del Estado en el Kiosco para fomentar "la participación de nuevas generaciones de músicos y la difusión del repertorio clásico entre públicos diversos".

Además, continuará la sección de música y cine, con sesiones dedicadas a los compositores como personajes cinematográficos, conducidas por el periodista César Coca y la musicóloga Patricia Sojo.