La BOS ofrecerá el lunes dos conciertos para bebés ingresados en el Hospital de Basurto

BILBAO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) ofrecerá el próximo lunes, 1 de diciembre, dos conciertos para bebés especialmente diseñados para niños ingresados en la Unidad de Neonatología y el servicio de Pediatría del Hospital Universitario Basurto, en Bilbao.

Según han explicado desde la BOS y el hospital bilbaíno, esta actividad, que se realiza por primera vez en este centro, está integrada dentro de los tradicionales Conciertos para Bébes que organiza la BOS con Paulo Lameiro y el grupo Musicalmente desde hace ya 13 años.