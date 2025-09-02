La boya de Mutriku registra alturas de ola significante de 2,7 metros y de 2,6 metros la de Sopela

BILBAO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La boya de Mutriku ha contabilizado durante la pasada madrugada alturas de ola significante de 2,7 metros, mientras que se han registrado 2,6 metros en la boya de Sopela y de 2,4 metros en la estación de medición de Bilbao, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Euskadi se encuentra este martes en aviso amarillo por riesgo marítimo-costero ante la previsión de una altura de ola significante de 2 a 2,5 metros.

Según las previsiones, la mar de fondo del noroeste levantará olas de 2-2,5 metros y el viento de componente sur, con fuerza 3-4, rolará por la tarde a noroeste, con fuerza 3 y con algunos intervalos de fuerza 4, originando mar rizada, aumentando a marejadilla con áreas de marejada durante la segunda mitad del día.