Brad Pitt aterriza en el Festival de Cine de San Sebastián y desata la locura entre sus fans

El actor Brad Pitt llega al Hotel María Cristina para participar en el Festival de Cine de San Sebastián - Unanue - Europa Press

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Brad Pitt ya se encuentra en San Sebastián con motivo de la celebración del Festival de Cine. El actor ha llegado al emblemático Hotel María Cristina, donde se aloja durante su estancia en la ciudad, para participar en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de esta edición.

El intérprete regresa al festival para presentar 'Heart of the Beast' ('En el corazón de la bestia'), la nueva película dirigida por David Ayer. Se trata de un thriller de aventuras en el que Pitt da vida a un oficial retirado de las fuerzas especiales que queda atrapado en Alaska junto a su antiguo perro de combate, enfrentándose a una complicada situación en plena naturaleza.

A su llegada al hotel, Brad Pitt se ha encontrado con una gran cantidad de personas que esperaban poder verle de cerca. El actor, cercano y sonriente, no ha dudado en saludar a los presentes e incluso se ha detenido para hacerse fotografías con algunos de ellos, desatando la emoción entre sus seguidores.

Para la ocasión, el protagonista de 'Heart of the Beast' ha optado por un look informal y desenfadado, con una cazadora vaquera, una gorra a juego del mismo color y unas gafas de sol.

Brad Pitt ha hecho su entrada en el Hotel María Cristina ante una gran expectación y se ha convertido, una vez más, en uno de los grandes protagonistas de la cita cinematográfica donostiarra.