La Brisa Ensemble protagoniza este sábado la Matinée de Miramon de Euskadiko Orkestra

SAN SEBASTIÁN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Brisa Ensemble protagonizará este sábado la cuarta cita de la Temporada 26/27 de las Matinées de Miramon, el ciclo de música de cámara de Euskadiko Orkestra. El quinteto con arpa interpretará obras de Schmitt, Daniel-Lesur y Cras.

La agrupación musical ofrecerá un recital titulado 'Flauta y arpa'. Sus cinco miembros son de Euskadiko Orkestra: Irene Echeveste (violín), Justyna Janiak-Krymer (viola), Karmele Castillo (violonchelo), Hélène Billard-Alirol (flauta) e Iván Bragado (arpa).

Desde Euskadiko Orkestra han explicado que el quinteto con arpa ocupa "un lugar singular" dentro de la música francesa del siglo XX. En este concierto, La Brisa Ensemble propone obras de Florent Schmitt, Jean-Yves Daniel-Lesur y Jean Cras en las que el arpa "deja de ser un mero instrumento evocador para integrarse plenamente en la escritura camerística, dialogando con las cuerdas en una textura rica y cambiante".

Para comenzar la Matinée de este próximo sábado, los asistentes escucharán la 'Suite en rocaille' de Florent Schmitt, a menudo comparada con obras como el 'Introduction & Allegro' de Maurice Ravel.

Después vendrá la 'Suite medieval' de Daniel-Lesur, una obra que explora "una escritura más austera y espiritual, de gran delicadeza armónica". El concierto llegará a su fin con el 'Quinteto para arpa, flauta, violín, viola y violonchelo' de Cras, que combina "lirismo íntimo y resonancias marítimas".