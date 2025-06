Bruce Springsteen recala este sábado y el martes en San Sebastián en sus únicas fechas en España de la gira europea 2025

El músico y su equipo se alojan en la ciudad desde este jueves y la organización ha puesto a la venta 300 entradas más para cada concierto

BILBAO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bruce Springsteen (Freehold, 1949) regresa este sábado a España para ofrecer en San Sebastián, un año después de recalar en Barcelona y Madrid, los dos únicos conciertos previstos esta vez en el Estado de la gira europea 'The Land of Hope and Dreams Tour', marcada desde su inicio por sus mensajes contra las políticas de Donald Trump.

El tour europeo que le trae al estadio Reale Arena de la capital guipuzcoana arrancó el 14 de mayo en Manchester y concluirá el 3 de julio en Milán, tras 14 conciertos ofrecidos en 8 ciudades.

A la espera de concretarse si el rockero seguirá la gira en su país, 'The Land of Hope and Dreams Tour' es el epílogo, con otro nombre, de un tour que comenzó en 2023, que recaló en Barcelona, y continuó en 2024, con conciertos en la ciudad condal y Madrid, con los que Springsteen volvía a la carretera, por primera vez desde 2016, tras 'The River Tour', gira de 14 meses conmemorativa de su histórico doble disco, considerado una de las cumbres de su carrera.

Los dos recitales en la capital guipuzcoana serán el sexto y séptimo de Springsteen en Euskadi, tras los ofrecidos en 2008, 2012 y 2016, en San Sebastián, y los dos realizados en Bizkaia, en noviembre de 2007 y en Bilbao en julio de 2009, respectivamente.

A última hora de la tarde de este jueves, la productora Doctor Music anunció que ponía a la venta 300 localidades para cada uno de los conciertos, de visibilidad reducida (sábado), mientras que las del martes serían de asiento, con una mejor visibilidad, en la parte baja del graderío.

En torno a los conciertos del 'Boss' en Anoeta, que llega a San Sebastián tras tocar este miércoles en Frankfurt, hay previstas actividades paralelas relacionadas de alguna manera con la presencia de Springsteen en la ciudad.

El primer evento estará protagonizado este viernes por su guitarrista y mano derecha, Steve Van Zandt, alias 'Little Steven', quien firmará ejemplares de su autobiografía, 'Flechazos y rechazos', entre las 16.00 y las 18.00 de la tarde, en Fnac Donostia.

Los interesados en acudir deberán cumplir unas rigurosas condiciones de acceso para poder asistir a la firma. Así, el evento está reservado en exclusiva para autógrafos relacionados con el libro.

Con plazas además limitadas, pueden inscribirse en la web de Fnac quienes o dispongan ya de un ejemplar del libro de la edición en castellano o reserven y adquieran uno en el propio establecimiento.

Además, "no se permiten selfis, ya que un fotógrafo profesional estará presente para sacar fotos y tampoco se permiten firmas de artículos personales, pósteres, artículos de Bruce Springsteen ni otros artículos", especifican.

Ya el domingo, tras el primer concierto, el batería, Max Weinberg, ofrecerá junto a músicos vascos de los grupos Los Brazos y Ontario un concierto en el Victoria Eugenia, con las entradas ya agotadas, donde el repertorio interpretado será elegido por el público entre cerca de 300 canciones de artistas y bandas de la historia del rock y el pop.

Por otro lado, uno de los integrantes fundacionales de la E Street Band, el bajista Garry Tallent, acompañará a su pareja, la fotógrafa Nicki Germanine, en la presentación el 23 de junio en la donostiarra librería Oquendo de su libro de fotos 'Springsteen: Liberty Hall'.

En el volumen, Germaine reúne un centenar de fotos hechas en las cuatro noches en las que Springsteen actuó en Houston en marzo de 1974 al frente de su grupo anterior a la E Street Band, en el que ya figuraban algunos de sus futuros componentes; entre ellos, el propio Tallent, o el saxofonista Clarence Clemons y el teclista Danny Federici, ambos ya fallecidos.

Además, el director italiano Nani Moretti, que rodará en otoño en San Sebastián su nueva película, rodará algunas de las secuencias durante el concierto de este sábado, para el que contará con una veintena de figurantes que serán filmados dentro del estadio durante la actuación.

El músico, su banda y su equipo llegaron a San Sebastián a primera hora de la tarde de este jueves, tras aterrizar en el aeropuerto de Hondarribia, para alojarse, como mínimo hasta el miércoles en el hotel María Cristina.

GIRA CRÍTICA CON TRUMP

'The Land of Hope and Dreams Tour' se ha caracterizado por un acusado tono político y social por parte del artista contra las políticas de Donald Trump y su labor al frente de la administración estadounidense, al tiempo que ha instado al público a "alzar la voz contra el autoritarismo y dejar que triunfe la libertad".

Ya desde el primer concierto en Manchester, Springsteen introdujo canciones, especialmente elegidas por su tono crítico, con mensajes a favor de la libertad de expresión o los derechos civiles, con frases como "Estados Unidos está en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora" o "la E Street Band está aquí para invocar el poder del arte, la música y el rock and roll, en tiempos peligrosos".

Sus arengas fueron respondidas por Trump en su plataforma Truth Social con acusaciones hacia el rockero de estar "sobrevalorado", de no ser "un tipo con talento" y solo "un imbécil prepotente y desagradable", además de "más tonto que una piedra" y estar "reseco como una pasa".

La reacción de Springsteen fue editar, a través de su web, un EP en directo de la gira con cuatro temas "Land of Hope and Dream", con la que suele empezar los shows, "Long Walk Home", "My City of Ruins" escrita por el 11-S y "Chimes of Freedom", tema de Bob Dylan que ha vuelto al repertorio para cerrar los conciertos y que no incluía como fija desde 1988 y los conciertos a favor de Amnesty International.

CAJA DE DISCOS INÉDITOS

Coincidiendo con la gira, el 27 de junio el músico publicará "Tracks II: The lost albums", una caja con siete discos inéditos, grabados como proyectos en solitario del artista, que incluyen desde sesiones en forma de maquetas del periodo entre 'Nebraska' y 'Born in the USA' a grabaciones caseras, tonos country, experimentaciones ambientales y hasta una banda sonora para una película que no se rodó.

Springsteen se rodea en directo de una formación integrada por 17 instrumentistas y vocalistas, con los miembros históricos de la E Street Band al frente, Steven Van Zandt (guitarras), Roy Bittan (teclados), Nils Lofgren (guitarra), Garry Tallent (bajo) y Max Weinberg (batería) pero con la ausencia de su esposa, Patti Scialfa, diagnosticada de un mieloma múltiple de la médula ósea.

Junto a ellos estarán Soozie Tyrell (violín), Charles Giordano (teclados), Jake Clemons (saxo), Everett Bradley (percusión y coros), la sección de viento E Street Horns (Ed Manion, Curt Ramm, Barry Danielian, Ozzie Melendez) y a los coros The E Street Choir, con Curtis King, Michelle Moore, Lisa Lowell, Ada Dyer y Anthony Almonte.