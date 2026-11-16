'Butaka Txikia' incrementa a 2.400 las entradas para sus espectáculos de Navidad en Vitoria-Gasteiz

'Butaka Txikia' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Navidad llega a los barrios de Vitoria-Gasteiz con la programación de 'Butaka Txikia', que, "ante su éxito", incrementa el número de butacas que saldrán a la venta en casi 200, para llegar a las 2.400 entradas y "dar respuesta a esta alta demanda", según ha explicado la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera.

En un comunicado, ha informado que la programación contará con un total de ocho espectáculos infantiles y familiares que tendrán lugar en once sesiones, del 26 de diciembre al 4 de enero, en los centros cívicos de la ciudad.

La venta en sí también ofrece cambios, ya que se desdobla en dos días para "reducir la presión sobre el sistema informático". Las entradas para los espectáculos de diciembre se pondrán a la venta el 11 de diciembre a las 8.30 horas, y las correspondientes a enero estarán disponibles a partir del 14 de diciembre, también a las 8.30 horas.

Asimismo, aunque las obras están dirigidas al público infantil y familiar, cada una de ellas se recomienda para una franja de edad determinada, desde 1 hasta 12 años. En esta ocasión, también como novedad, se ha incorporado, un espectáculo dirigido a todos los públicos.

Las propuestas de esta edición abarcan diferentes géneros de las artes escénicas: teatro, títeres, danza, circo, magia, teatro de gesto, música en directo, clown, y artes visuales y sonoras.

En cuanto a las temáticas, 'Butaka Txikia' invita al público a reflexionar sobre aspectos como la importancia del juego, la amistad y la familia, el ciclo de la vida, la riqueza del patrimonio cultural inmaterial, la influencia del uso de la tecnología y las redes sociales, el crecimiento personal, la belleza de ser diferentes o el amor.

PROGRAMACIÓN

Entrando en la programación, cabe destacar la presencia de compañías y artistas de Vitoria-Gasteiz, como son Zurrunka Teatro y Aitor Vinagret. Zurrunka Teatro presentará la versión de sala de 'Pulcinella Txio Txinela', una divertida obra de títeres con música en directo basada en la tradición napolitana. Por su parte, Aitor Vinagret actuará acompañado de Naita Produkzioak con una delicada obra de teatro sobre el ciclo de la vida, su título es 'Ama, Amama, Mamuak'.

El programa ofrece también dos espectáculos dirigidos a la primera infancia. Así, inaugurará el programa la compañía madrileña Tarambana Teatro con su espectáculo multisensorial de danza-teatro 'Pañuelos'.

Posteriormente, se podrá disfrutar con la obra premiada como mejor espectáculo para la primera infancia en el festival Fetén 2026, 'Nallar', de la compañía catalana Inspira Teatre, en la que destaca el lenguaje musical y sonoro con inspiración en diferentes lenguas y tradiciones orales. También volverá la magia de la mano de Hodei Producciones, galardonado con el Premio Nacional de Magia 2025. Llegará desde Navarra con su espectáculo de grandes ilusiones y humor Sensaciones.

Además, 'Butaka Txikia' se reencontrará con compañías con las que ha compartido grandes momentos anteriormente. Se trata de la premiada compañía vasca Markeliñe con su última creación 'Hodei guztien gainean', una obra de teatro de gesto con temática muy actual, y desde Cataluña vendrá Festuc Teatre para cautivar con la recientemente estrenada 'El viaje de Nuru', de teatro musical y títeres.

El programa se completa con Mundo Costrini (Francia-Argentina) quien ofrecerá su comedia visual de circo y clown 'Frikis', una ocasión única para reír y disfrutar en familia.

Las entradas tendrán un precio único de 5 euros y se podrán comprar presencialmente en los centros cívicos e instalaciones deportivas y online en la web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Todas las personas asistentes deberán comprar entrada.